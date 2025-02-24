Як облаштувати стильний простір навколо дивана: 4 ефективних способи

Є багато меблів, які слід враховувати під час проєктуванні вітальні, але саме диван може змінити вигляд кімнати. Він дарує відчуття комфорту та затишку, що робить його невід’ємною частиною будь-якої вітальні.

Однак іноді найпростіші, здавалося б, предмети бувають найважчими для стилізації. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Як створити стиль навколо дивана

Освітлення вітальні особливо важливе при облаштуванні зони навколо дивана. Тож, щоб сприяти відчуттю відпочинку у вашій вітальні, важливо звернути особливу увагу на освітлення навколо дивана. Якщо він стоїть біля стіни, стратегічне розміщення настінних світильників з обох боків підкреслить диван та стане центральним елементом кімнати.

Незалежно від того, чи ви обираєте лампу, чи бра, обов’язково враховуйте їх розташування, враховуючи висоту дивана, оскільки нікому не хочеться, щоб вони надто яскраво сяяли на дивані або створювали небажані відблиски на лінії очей. Крім того, якщо ваш диван віддалений від стін, можна використовувати бічний столик з лампою, щоб освітлити цю зону та зробити її затишно.

Стіна за вашим диваном це прекрасне місце для акцентування уваги, кажуть дизайнери. Можна подумати про великий витвір мистецтва, настінну галерею або дзеркало, щоб відбивати світло та збільшувати простір. Для витонченого вигляду переконайтеся, що витвір мистецтва розташований рівно над диваном та на рівні очей.



Можна повісити на стіну дзеркало або витвір мистецтва / Фото Unspalash (Spacejoy)

Хоча естетика відіграє важливу роль в оформленні вашого дивана, ви завжди повинні враховувати функціональність. Журнальні столики чудове для цього рішення. Столик повинен доповнювати ваш диван, слугуючи поверхнею для книг, свічок або стильної настільної лампи чи інших предметів. Кругла або овальна форма пом’якшує простір, а квадратний або прямокутний стіл додає структуру, зазначають дизайнери.

Правильно підібраний килим може миттєво покращити атмосферу "диванної зони" та є одним із найпростіших способів оживити ваш дім. Дизайн ручної роботи додасть тепла та характеру, тоді як вибір килима з натуральних матеріалів, таких як вовна чи джут, приземлить меблі та створить затишок під ногами.