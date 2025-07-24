Щоб не зіпсувати інтер'єр: 3 помилки при виборі дивана

Придбання дивана – це значна інвестиція, адже він займає центральне місце у вашій оселі, і тому господарі хочуть зробити правильний вибір. Відтак, важливо уникати типових помилок під час покупки та облаштування.

Про це пише 24 Канал з посиланням на bhg.

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Які є помилки при виборі дивану?

Ігнорування планування простору та стилю

Форма вашої кімнати відіграє ключову роль, зазначає дизайнерка Редмонд. Для довгих вузьких приміщень ідеально підійде секційний диван, який створить ефект "якоря". У квадратних кімнатах краще обрати компактніший диван, доповнивши його акцентними кріслами. Важливо, щоб диван гармоніював із простором, а не виглядав чужорідним елементом.



Слід наперед продумати як вибраний диван буде виглядати в кімнаті / Фото Unsplash

Експерти рекомендують ретельно виміряти розміри кімнати – довжину, ширину, висоту – і визначити місце для дивана, хоча багато хто цього не робить. Подумайте, як ви пересуваєтесь у просторі, що є центральним елементом (наприклад, камін, телевізор чи вид із вікна) і як використовується кімната, радить фахівець. Крім того, враховуйте, як диван виглядатиме в інтер’єрі.

Не менш важливо перевірити розміри дверних отворів, сходів і коридорів, щоб уникнути проблем із доставкою. Уявіть, як ви намагаєтеся протиснути диван через вузькі сходи, що точно буде проблематично, – краще цього уникнути заздалегідь.