"Секрети" дизайну: 4 поради для вибору ідеального кольору фарби

Колір стін задає тон усьому дизайну вашого простору. Відтінки, які ви обираєте можуть або гармонійно доповнювати меблі, текстиль і декор, або створювати ефектний контраст.

Професійні дизайнери діляться перевіреними секретами при виборі кольору фарби. Про це пише 24 Канал з посиланням на southernliving.

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Що врахувати при виборі кольору фарби?

Правильне тестування кольору – це справді клопіткий процес, і більшість людей робить це неправильно. За словами дизайнерки, зразки фарби мають бути достатньо великими – щонайменше 60 на 60 сантиметрів, а також їх варто наносити в кількох місцях кімнати.

Крім того, фахівці наголошують на важливості нанесення щонайменше двох шарів фарби. Один шар часто виглядає прозорим, через що попередній колір стіни може спотворити відтінок. Після нанесення зразків не поспішайте з вибором.

Спостерігайте за зразками в різний час доби: вранці, вдень, на заході сонця та ввечері при штучному світлі. Колір може кардинально змінюватися залежно від освітлення, тому важливо оцінити його в різних умовах.



Слід брати до уваги зразки фарбування / Фото Unsplash (ілюстративне)

Враховуйте напрямок освітлення вашої кімнати. Те, що певний відтінок виглядає чудово у вітальні, не гарантує, що він так само гарно виглядатиме у спальні чи іншій кімнаті. Перед вибором кольору поспостерігайте, як природне світло взаємодіє з вашим простором протягом дня.

Аналізуйте взаємодію кольору з елементами інтер’єру. Колір фарби не існує ізольовано – він взаємодіє з меблями, текстилем, підлогою та декором. Дизайнери радять враховувати, як обраний відтінок гармоніюватиме з іншими елементами кімнати.

Звертайте увагу на підтони кольору. Підтони – це ледь помітні відтінки, які "ховаються" під основним кольором фарби. Вони можуть кардинально змінити сприйняття відтінку в вашому просторі.

Розуміння підтонів, якоюсь мірою, є ключем до правильного вибору. Наприклад, сірий колір може мати блакитний або коричневий підтон, що впливатиме на загальну атмосферу. Варто тестувати зразки у кімнаті, щоб переконатися, що підтон відповідає вашому баченню.