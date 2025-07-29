Профессиональные дизайнеры делятся проверенными секретами при выборе цвета краски. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на southernliving.

Смотрите также Актриса Зои Дешанель изысканно оформила свою кухню: какой элемент сразу бросается в глаза

Что учесть при выборе цвета краски?

Правильное тестирование цвета – это действительно хлопотный процесс, и большинство людей делает это неправильно. По словам дизайнера, образцы краски должны быть достаточно большими – минимум 60 на 60 сантиметров, а также их следует наносить в нескольких местах комнаты.

Кроме того, специалисты отмечают важность нанесения не менее двух слоев краски. Один слой часто выглядит прозрачным, из-за чего предыдущий цвет стены может исказить оттенок. После нанесения образцов не спешите с выбором.

Наблюдайте за образцами в разное время суток: утром, днем, на закате солнца и вечером при искусственном свете. Цвет может кардинально меняться в зависимости от освещения, поэтому важно оценить его в разных условиях.



Следует принимать во внимание образцы окрашивания / Фото Unsplash (иллюстративное)

Учитывайте направление освещения вашей комнаты. То, что определенный оттенок выглядит прекрасно в гостиной, не гарантирует, что он так же хорошо будет смотреться в спальне или другой комнате. Перед выбором цвета понаблюдайте, как естественный свет взаимодействует с вашим пространством в течение дня.

Анализируйте взаимодействие цвета с элементами интерьера. Цвет краски не существует изолированно – он взаимодействует с мебелью, текстилем, полом и декором. Дизайнеры советуют учитывать, как выбранный оттенок будет гармонировать с другими элементами комнаты.

Обращайте внимание на подтоны цвета. Подтоны – это едва заметные оттенки, которые "прячутся" под основным цветом краски. Они могут кардинально изменить восприятие оттенка в вашем пространстве.

Понимание подтонов, какой-то степени, является ключом к правильному выбору. Например, серый цвет может иметь голубой или коричневый подтон, что будет влиять на общую атмосферу. Стоит тестировать образцы в комнате, чтобы убедиться, что подтон соответствует вашему видению.