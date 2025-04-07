Відома дизайнерка використала неочікуваний варіант обробки стін у ванній
- Дизайнерка Ембер Льюїс використала відкриту цегляну кладку як головну особливість ванної кімнати у сільському стилі.
- Поєднання грубих і м'яких текстур, таких як відкрита цегла та текстильні фіранки, створює затишок і гармонію в просторі.
- Теплі дерев'яні відтінки меблів контрастують із цеглою, додаючи сучасності та вишуканості інтер'єру.
Відкрита цегляна кладка, на перший погляд, здається не зовсім практичним рішенням для ванної кімнати. Втім, її природний, сільський стиль може миттєво покращити зовнішній вигляд простору. Яскравий цьому приклад – ванна кімната від дизайнерки Ембер Льюїс.
Усі стіни у ванній, крім тих, що оточують душову зону, залишені з відкритою цеглою – і саме вони стали головною особливістю простору, створеного Ембер, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.
Дивіться також Помиляються всі: дизайнери інтер'єру зізналися, що б змінили у своїх будинках
Як використати відкриту цеглу в інтер'єрі
У цій ванній кімнаті відкрита цегла має особливо ефектний вигляд. Вона дозволяє решті простору залишатися лаконічним і створює гармонійний баланс із легкими текстильними фіранками, які обрамляють велике вікно біля ванни.
Який вигляд має оновлена ванна кімната: дивіться фото
Поєднання м'яких і грубих текстур робить цей простір затишним і таким, у якому хочеться залишитися надовго. Великий килим заповнює вільну підлогу біля тумби з раковиною та ванни, додаючи кімнаті тепла.
Тумба для ванної – ідеальний вибір для цього простору. Теплі дерев'яні відтінки чудово контрастують із прохолодною цегляною кладкою та гармоніюють із дерев'яною обшивкою стелі, а кам'яна стільниця додає вишуканості та сучасності.
Проте саме зона душу приносить у цей сільський інтер'єр сучасні нотки. Вона має вигляд гладкої та мінімалістичної – це контраст, який чудово поєднується з активною фактурою цегли.
Тут стіни обштукатурені та пофарбовані в теплий нейтральний колір, а перегородка душу складається з дерев'яної основи та прозорого скла. І це рішення працює ідеально.
Таке комбінування дає можливість відкритій цеглі стати акцентом, не перевантажуючи простір.
Декоративні деталі вдало завершують цей стильний інтер'єр. Грубий керамічний глечик із сезонними гілками привертає увагу у зоні тумби, дерев'яний табурет додає місце для зберігання біля ванни, а м’який килим створює додатковий затишок і забезпечує необхідну приватність. Кожна деталь продумана до дрібниць.
Експерти зазначають, що ця ванна кімната – справжній приклад того, як правильно використовувати відкриту цеглу в інтер'єрі.