Усі стіни у ванній, крім тих, що оточують душову зону, залишені з відкритою цеглою – і саме вони стали головною особливістю простору, створеного Ембер, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Як використати відкриту цеглу в інтер'єрі

У цій ванній кімнаті відкрита цегла має особливо ефектний вигляд. Вона дозволяє решті простору залишатися лаконічним і створює гармонійний баланс із легкими текстильними фіранками, які обрамляють велике вікно біля ванни.

Який вигляд має оновлена ванна кімната: дивіться фото

Поєднання м'яких і грубих текстур робить цей простір затишним і таким, у якому хочеться залишитися надовго. Великий килим заповнює вільну підлогу біля тумби з раковиною та ванни, додаючи кімнаті тепла.

Тумба для ванної – ідеальний вибір для цього простору. Теплі дерев'яні відтінки чудово контрастують із прохолодною цегляною кладкою та гармоніюють із дерев'яною обшивкою стелі, а кам'яна стільниця додає вишуканості та сучасності.

Проте саме зона душу приносить у цей сільський інтер'єр сучасні нотки. Вона має вигляд гладкої та мінімалістичної – це контраст, який чудово поєднується з активною фактурою цегли.

Тут стіни обштукатурені та пофарбовані в теплий нейтральний колір, а перегородка душу складається з дерев'яної основи та прозорого скла. І це рішення працює ідеально.

Таке комбінування дає можливість відкритій цеглі стати акцентом, не перевантажуючи простір.

Декоративні деталі вдало завершують цей стильний інтер'єр. Грубий керамічний глечик із сезонними гілками привертає увагу у зоні тумби, дерев'яний табурет додає місце для зберігання біля ванни, а м’який килим створює додатковий затишок і забезпечує необхідну приватність. Кожна деталь продумана до дрібниць.

Експерти зазначають, що ця ванна кімната – справжній приклад того, як правильно використовувати відкриту цеглу в інтер'єрі.