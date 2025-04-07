Все стены в ванной, кроме тех, окружающих душевую зону, оставлены с открытым кирпичом – и именно они стали главной особенностью пространства, созданного Эмбер, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Как использовать открытый кирпич в интерьере

В этой ванной комнате открытый кирпич имеет особенно эффектный вид. Он позволяет остальному пространству оставаться лаконичным и создает гармоничный баланс с легкими текстильными занавесками, которые обрамляют большое окно возле ванны.

Как выглядит обновленная ванная комната: смотрите фото

Сочетание мягких и грубых текстур делает это пространство уютным и таким, в котором хочется остаться надолго. Большой ковер заполняет свободный пол возле тумбы с раковиной и ванны, добавляя комнате тепла.

Тумба для ванной – идеальный выбор для этого пространства. Теплые деревянные оттенки прекрасно контрастируют с прохладной кирпичной кладкой и гармонируют с деревянной обшивкой потолка, а каменная столешница добавляет изысканности и современности.

Однако именно зона душа приносит в этот сельский интерьер современные нотки. Она имеет вид гладкой и минималистичной – это контраст, который прекрасно сочетается с активной фактурой кирпича.

Здесь стены оштукатурены и окрашены в теплый нейтральный цвет, а перегородка душа состоит из деревянной основы и прозрачного стекла. И это решение работает идеально.

Такое комбинирование дает возможность открытому кирпичу стать акцентом, не перегружая пространство.

Декоративные детали удачно завершают этот стильный интерьер. Грубый керамический кувшин с сезонными ветвями привлекает внимание в зоне тумбы, деревянный табурет добавляет место для хранения у ванны, а мягкий ковер создает дополнительный уют и обеспечивает необходимую приватность. Каждая деталь продумана до мелочей.

Эксперты отмечают, что эта ванная комната – настоящий пример того, как правильно использовать открытый кирпич в интерьере.