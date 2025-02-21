Холодильник не лише для зберігання їжі: як ще незвично і практично можна його використати

Холодильник займає велику частину простору на кухні. Виявляється, його можна використовувати не лише зберігання їжі.

Передня частина та боки холодильника – ідеальні місця для декорацій, календарів, дошок для маркерів чи колекцій магнітів. Користувачка Instagram mixedmatters запропонувала ще одну несподівану ідею застосування найбільшого приладу на наших кухнях, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Холодильник як додаткове місце для зберігання кухонного приладдя

Так, майстриня радить прикріпити до однієї зі сторін холодильника коркову дошку за допомогою самоклейких стрічок. На дошку можна ліпити нотатки з нагадуваннями, календарі. Також спробуйте додати легку полицю для сувенірів або магніт для підвішування кухонних приладів.

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