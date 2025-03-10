Як прикрасити свій дім як дизайнер інтер'єру: 7 дієвих способів

Коли ви дивитеся на інтер'єр, який створювали дизайнери у своїх оселях, ви очікуєте, що це буде стильно, де є також ідеальний баланс меблів і декору, який робить простір унікальним і ідеально поєднаним.

Фахівці поділилися, на чому вони зосереджуються, щоб досягти легкого поєднання стилю та індивідуальності у своїх домівках. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Як можна прикрасити свій дім як дизайнер інтер'єру

Зосередьтеся на освітленні

Дизайнери вибирають сміливе яскраве освітлення, коли є можливість, наприклад, у їдальні чи житловому приміщенні. Великий підвісний світильник чи вінтажна люстра можуть перетворити кімнату з лагідної на екстравагантну, кажуть вони.

Однак справа не лише в верхньому освітленні.

Правильно підібраний світильник може надати кімнаті відчуття цілеспрямованості, розкоші та архітектурного інтересу,

– каже дизайнер Вікі Загроднік.

Наприклад, елемент, який привносить індивідуальність і піднімає настрій, – це приголомшливе бра або ефектна люстра. Теплота і глибина можуть бути створені шляхом поєднання робочого освітлення, зовнішнього освітлення та декоративних світильників.



Дизайнери вибирають яскраве освітлення / Фото Unsplash (Francesca Tosolini)

Зверніть увагу на вінтажні або унікальні вироби

Ви ніколи не увійдете в дім дизайнера інтер’єру, не побачивши принаймні кількох старовинних чи єдиних у своєму роді виробів. Дім кожного дизайнера містить сучасні та вінтажні предмети, щоб зробити його простір вишуканим. Поєднання сучасних та історичних елементів дизайну запобігає тому, що будинок виглядає занадто шаблонним.

Додайте функціональне, але стильне "сховище" для речей

Дизайнери точно знають, як створити функціональне, але стильне сховище. Усі предмети зберігання – від плетених кошиків до декоративних пуфів для зберігання речей і вбудованих на замовлення – мають бути функціональними та візуально привабливими.

"Скляні банки для комори, плаваючі полиці для ретельно підібраного посуду та приховані висувні ящики для бездоганної організації – усе це типові особливості дизайну кухні", – каже дизайнер.

Не забувайте за такі дрібнички, як свічки

Створення м’якої та ароматної атмосфери приносить відчуття комфорту та миттєво створює затишок у будь-якому просторі. Якщо вам подобаються свічки, але ви віддаєте перевагу будинку без запаху, це нормально – замість цього можна обрати маленькі чайні вогники в цікавих посудинах.



Щоб додати комфорт в оселю дизайнери часто розміщують свічки / Фото Unsplash (Logan Nolin)

Змішуйте різноманітний скляний посуд

Якщо ви прийдете до дизайнера інтер’єру і він запропонує вам напій, швидше за все, вам його не подадуть у звичайному стакані чи кухлі. Вони зазвичай мають велику колекцію різноманітного скляного посуду.

Змініть свої декоративні елементи

Тіффані Гласко, засновниця Nahla Madison Home і Peyahla Design, пояснює, що дизайнери інтер’єру часто мають різноманітні декоративні предмети, які вони можуть змінювати та змішувати, наприклад, пледи, предмети домашнього декору, освітлення та подушки.

"Ці предмети взаємозамінні, але додають дому атмосфери, багатошарової текстури та сезонності", – каже Гласко. Дизайнери інтер’єру також схильні демонструвати вдома свої предмети колекціонування з подорожей і покупок.

Розмістіть твір мистецтва

В домі будь-якого дизайнера інтер’єру ви завжди знайдете витвір мистецтва.

Дім дизайнера інтер’єру схожий на музей. У нас завжди є принаймні один витвір мистецтва, який розповідає історію чи викликає розмову. Це може бути картина, скульптура чи навіть вигадливий витвір народного мистецтва,

– каже фахівець.



Зазвичай в будинку дизайнерів є хоча б один витвір мистецтва / Фото CHRISTOPHER TESTANI