Експерти назвали 7 речей, які завжди слід зберігати в шухлядах

Більшість людей використовують різні варіанти зберігання в своїх домівках: від шаф і гардеробів до комодів і тумбочок. Втім, є речі, які найкраще тримати саме в шухлядах.

Зберігання найрізноманітніших речей у шухлядах – це набагато практичніше, ніж у глибоких шафах з яких потрібно витягувати все, щоб дістати щось із самого заднього краю, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Що варто тримати лише у шухлядах

Каструлі та сковорідки найкраще тримати у шухляді. Адже тоді можна запросто висунути її й одразу побачити потрібну каструлю без необхідності діставати всі інші. Експерти радять використовувати глибокі шухляди з роздільниками.

Замість того щоб складати постільну білизну на полицю, ви можете зберігати її вертикально в шухляді. У такий спосіб ви максимально використовуватимете глибину шухляди, бачитиме всю білизну і зможете дістати потрібний комплект, не чіпаючи інші.

Багато кулінарних інгредієнтів краще почуваються саме в шухлядах. Йдеться про олії, соуси для готування, макарони/рис/кускус, консерви та намазки, як-от шоколадна паста, мед тощо.

Пульти, кабелі для зарядки, ручки, блокноти, ключі – усе це речі, які потрібно тримати під рукою, але знайти для них зручне місце буває складно. Більшість людей зберігають їх у шафках або на комодах, але насправді ці речі краще зберігати в шухлядах.

Шухляди – практичне рішення для зберігання речей / Фото Future PLC / Bee Holmes

Поширена помилка – вішати в'язані речі в шафу, адже це призводить до того, що вони розтягуються та втрачають форму. Зберігання у складеному вигляді в шухлядах допомагає зберегти структуру і гарний вигляд речей довше.

Шухляди також є ідеальним місцем для зберігання пляшок для води та контейнерів для їжі. Адже при відкритті шафи вони часто вивалюються.

Експерти радять припинити розкидувати прикраси та косметики по всьому дому і в декоративні мисочки. Вони рекомендують зберігати ці речі у шухлядах — це і безпечніше, і допомагає уникнути безладу.