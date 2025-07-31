Не обов'язково витрачати багато часу чи грошей, щоб ваш дім мав більш затишний вигляд. Іноді достатньо кількох простих змін, щоб створити приємну атмосферу.

Про це пище 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Дивіться також Ви тримаєте ці речі "про всяк випадок", але організатори радять викинути: що саме

Як зробити дім чистішим і затишнішим?

Ваш дім – це місце для відпочинку та комфорту, тому важливо підтримувати в ньому спокій і гармонію. Один із найпростіших і найефективніших способів досягти цього – прибрати з вітальні зайві речі, які захаращують простір та яким там не місце.



Варто регулярно прибирати в оселі / Фото Unsplash

Ніщо так швидко не оживляє інтер'єр, як свіжі квіти. Вони можуть бути з вашого саду чи куплені в магазині – у будь-якому разі ефект буде вражаючим. Щоб освіжити кілька зон у домі, придбайте більший букет і розподіліть його на кілька менших композицій для різних кімнат.

Безлад може створювати відчуття хаосу, але замість того, щоб розбирати переповнені шухляди чи шафи, почніть із прибирання видимих поверхонь. Очистіть столи, стільниці та полиці від непотрібних предметів – це миттєво зробить ваш дім охайнішим і просторішим.