Зроблять кімнату вишуканою: дизайнери назвали 5 речей, які можуть змінити вигляд простору

Кожен дизайнер має особливий "секретний інгредієнт", на який він покладається для досягнення гармонійного та відшліфованого простору, чи то конкретний предмет меблів, чи то унікальний елемент дизайну.

Фахівці поділилися своїми рекомендаціями щодо елементів, на які варто звернути увагу, щоб покращити загальну естетику. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Які речі можуть змінити вигляд кімнати

Жоден простір не буде по-справжньому завершеним без м'яких тканин, які підкреслюють тепло і текстуру. Чи то вишукана візерунчаста оббивка, продумано розміщені декоративні подушки чи елегантно скроєні штори, стратегічне використання цих тканин може значно покращити естетичний вигляд кімнати. Ці елементи слугують важливими завершальними штрихами, дозволяючи ввести колір і візерунок, коли кімната цього потребує, тим самим гармонізуючи загальну схему дизайну.

Килимок має важливе значення для досягнення цілісного естетичного вигляду. За словами експертів з дизайну, килими слугують для закріплення простору, розмежування зон, а також додають текстури та кольору. Правильно підібраний килим може значно покращити загальний дизайн кімнати, роблячи його важливим елементом, а не чимось другорядним.



Килим впливає на вигляд кімнати / Фото Unsplash (Spacejoy)

Кожен простір виграє від виразного акценту, який привертає увагу. Такий елемент повинен бути унікальним та захоплюючим. Цього можна легко досягти завдяки використанню антикваріату.

Освітлення виконує не лише практичну функцію, але й відіграє вирішальну роль у створенні загального естетичного вигляду приміщення. Серед дизайнерів ви не знайдете такого, що буде покладатися лише на верхнє освітлення.

Щоб кімната виглядала завершеною, вам завжди потрібно поєднувати навколишнє, робоче та акцентне освітлення,

– кажуть фахівці.

Зрештою, хоча це не зовсім елемент декору, не варто недооцінювати силу гарного домашнього аромату, який об'єднує кімнату.

Дизайнери часто радять клієнтам обирати аромати, які гармоніюють з атмосферою кімнати, тим самим покращуючи загальне враження. Така продумана річ слугує ідеальним завершальним штрихом до ретельно продуманого дизайну інтер'єру.