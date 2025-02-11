Декор для столу на День Валентина: відео, як зробити своїми руками

Уже цього тижня закохані з усього світу святкуватимуть День святого Валентина. Ресторани й кав'ярні прикрашають свої зали тематичним декором, аби створити атмосферу романтики та ніжності. Тож саме час додати трішки почуттів й у домашній інтер'єр.

Ранер для столу на День Валентина

Про те, як створити декор до Дня святого Валентина своїми руками, 24 Канал розповідає з посиланням на @sarah.berryy.

До теми Оригінально і просто: ідея декору на День святого Валентина, що стане окрасою будь-якої кімнати

Додавати декор у дім відповідно до пори року чи свят – це завжди чудове рішення. Так ваша домівка буде ще більше затишною, естетичною та святковою. Крім того, домашній інтер'єр не встигатиме набридати, адже деталі періодично змінюватимуться. Гарбузи і теплі пледи – на Гелловін, ялинка і вогники – на Різдво, сердечка та інші милі штучки – на День Валентина.

Отож, якщо ви думали, як додати трохи романтичного настрою в інтер'єр напередодні свята, то ми маємо чудову ідею. Усе, що знадобиться, – це повсть або будь-яка інша тканина (наприклад, оксамит), клей та ножиці.

Намалюйте форму великого сердечка на текстилі, а тоді виріжте її. Приклейте сердечка один до одного, як показано на відео. Готово – у вас вийшов чудовий ранер для столу.

Дивіться відео з інструкцією, як зробити декор до Дня Валентина:

За таким столом вечері стануть смачно смачнішими та теплішими. Тож поспішіть повторити цю ідею, аби сповна насолодитися результатом.