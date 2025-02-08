Як розвантажити кухонні полиці і не обділити увагою улюблені чашки: хитрий трюк з TikTok

Полички забиті декоративними, сервізними і подарунковими чашками – це значна неприємність, яку натомість можна виправити. Користувачка TikTok показала, як звільнити простір у кухонних шафах, і водночас виставити напоказ кожен із кухлів, який має свою історію.

Для створенні проєкту вам будуть потрібні кілька дерев'яних дощок, кронштейни, шурупи, фарба, дриль і рулетка, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як побудувати і оформити органайзер для чашок

Створити настінний органайзер для чашок своїми руками легше, ніж ви думаєте, і починається це з вибору якісного дерева для основи.

Зверніть увагу! Важливо переконатися, що органайзер надійно закріплений, особливо якщо він буде використовуватися для зберігання крихких предметів. Тому для створення проєкту варто обирати дерево достатньої товщини та міцності. Найкращі варіанти – сосна, дуб або березова фанера.

Почніть із вимірювання простору, де ви плануєте розмістити органайзер. Потім визначте, який розмір і форму повинна мати ваша рама. Для класичного прямокутника вам знадобиться дві дошки для горизонтальних сторін і дві для вертикальних. Якщо ви хочете зробити високий вертикальний органайзер, вертикальні сторони повинні бути довшими у пропорції до верхньої та нижньої частини. Якщо ви хочете органайзер у вигляді шестикутника, потрібно шість рівних шматків дерева, кожен кінець якого обрізається під кутом 30 градусів для ідеальної посадки. Потім зберіть раму, нанісши дерев’яний клей на стики і закріпивши їх за допомогою шурупів довжиною від 2, 5 до 5 сантиметрів та пневматичного степлера, використовуючи цвяхи довжиною не менше 3,81 сантиметра.

Після того як рама буде готова, розділіть її на секції для створення відділень, які підійдуть для ваших чашок. Це можна зробити різними способами, залежно від обраної рами і того, скільки відділень ви хочете. Можна додати довгі вертикальні або горизонтальні полиці всередині рами, а потім розділити їх меншими дерев'яними планками, вирізаними з однієї з ваших дощок.

Обробіть дерево наждачним папером для досягнення гладких країв перед тим, як пофарбувати або забарвити його під ваш інтер'єр.

Важливо! Перевірте, що кожна полиця досить широка і глибока, щоб комфортно вмістити ваші чашки. Помістіть ті кахлі, які ви використовуєте найчастіше, на рівень руки, а декоративні або менш використовувані — на більш високі полиці.

Як побудувати настінну полицю для чашок: дивіться відео