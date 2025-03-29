Щоб було і комфортно, і стильно: яка відстань між меблями в кімнаті є ідеальною
- Враховувати відстань між меблями в спальні варто як з естетичної, так і з практичної точки зору.
- Відстань між ліжком та іншими меблями залежить від його типу та розміру.
- Слід враховувати висоту тумбочки, яка має бути приблизно такою ж, як верхня частина матраца.
Розуміння простору і розмірів спальні має важливе значення для створення середовища, сприятливого для відпочинку та спокійного сну. До того ж це також робить дизайн красивим і скоординованим.
У виданні homes and gardens розповіли про основні параметри, важливі для розміщення меблів в спальні, пише 24 Канал.
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Елементи, які є важливими під час проєктування спальні
Ідеальне планування спальні полегшує пересування, забезпечує легкий доступ до шаф і тумб, а також підвищує візуальну привабливість ваших меблів. По суті, такий підхід призводить до створення простору, який є одночасно стильним і комфортним.
Скільки місця потрібно між ліжком і протилежною стіною
Насправді немає єдиного виміру, який можна використати для визначення необхідної відстані, оскільки це залежатиме від типу та розміру ліжка.
Однак фахівці все ж рекомендують, що для двоспального ліжка краще залишити принаймні 24 – 30 дюймів для зручності переміщення. Для ліжка розміру queen-size орієнтуйтеся на відстань від 30 до 36 дюймів, щоб забезпечити комфортний простір для ходьби. А для ліжка Каліфорнія оптимальна відстань від 36 до 42 дюймів, особливо у великих кімнатах, щоб простір не здавався тісним.
Важливо! Дюйми та сантиметри є двома поширеними одиницями вимірювання довжини, що застосовуються в різних країнах. Тож, варто зазначити, що 1 дюйм = 2,54 сантиметра.
Важливо оптимально вибрати відстань між меблями в спальні / Фото Unsplash
Скільки місця потрібно з обох боків ліжка
Тип ліжка в кімнаті має значення, коли обдумаєте простір з обох боків. Засновниця та дизайнер інтер'єру Kabela & Co. Ізабела Токарскі зазначає, що для двоспального ліжка в ідеалі залиште від 18 до 24 дюймів з кожного боку для зручності пересування, але принаймні 18 дюймів – це мінімум.
Для ліжка розміру queen-size 24 – 30 дюймів з кожного боку найкраще, щоб забезпечити зручний доступ до ліжка та тумбочки, а також створити відчуття простору.
Для ліжка Каліфорнія ідеальним варіантом є відстань від 30 до 36 дюймів з кожного боку. За словами фахівця, "це дозволяє отримати більше відкритого простору у великих кімнатах і особливо важливо, якщо ви плануєте мати приставні столики".
Скільки простору потрібно між краєм ліжка та краєм килима
Відстань від 12 до 18 дюймів між ліжком і краєм килима створює збалансований вигляд і гарантує, що ви прокинетеся від тепла під ногами,
– каже Крістін Фарнан, засновник Ridge Residential Design.
Слід продумати зону біля ліжка, щоб було достатньо місця для килима / Фото Unsplash
Скільки місця потрібно між двома окремими ліжками
Кімната з двома односпальними ліжками потребує продуманого планування. Розміщуючи односпальні ліжка поруч, ідеально залишати між ними приблизно 2 – 3 фути (24 – 36 дюймів), каже Ізабела Токарскі.
За її словами, це забезпечує достатній простір для руху та дає можливість легко дійти до обох ліжок.
Скільки місця потрібно між ліжком і тумбочкою
Перш за все тут варто подумати про досяжність, коли вибираєте відстань між ліжком і тумбочкою.
Вибирайте 6 дюймів або менше. Це має бути на відстані витягнутої руки для склянки води,
– каже Крістін Фарнан.
Ізабела Токарскі погоджується, що ідеальним є від 2 до 6 дюймів. Така відстань дозволяє легко дотягнутися до тумбочки, а також забезпечує достатньо місця для комфортного переміщення навколо ліжка.
Яка найкраща висота для тумбочки
Найкращим варіантом буде – порівняти висоту тумбочки з висотою матраца.
Відтак, тумбочки повинні мати приблизно таку ж висоту, як верхня частина вашого матраца, або в межах 2 дюймів від висоти матраца.
Слід підібрати тумбочку відповідної висоти, щоб це було зручно / Фото Unsplash