Щоб створити атмосферу джунглів: які вазони обрати для максималістичного інтер'єру
- Для максималістичного інтер'єру рекомендуються рослини з великим і яскравим листям, такі як монстера, стреліція, філодендрон, потос і пальма.
- Ці рослини додають простору життєву енергію та створюють атмосферу джунглів, при цьому багато з них невибагливі у догляді.
Правильно підібрані кімнатні рослини можуть стати ключем до створення бездоганного максималістичного інтер'єру. Яскраві кольори та пишне листя доповнять простір життєвою енергією.
Поціновувачі яскравого максималізму люблять ставити багато рослин у кімнатах. Тому обирайте одразу кілька, а не одну. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Better Homes & Gardens.
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Які кімнатні рослини обрати для максималістичного інтер'єру
Монстера – це той вазон, який може створити атмосферу джунглів. Широке та велике листя на дорослій рослині – це справжнє втілення максималізму. Дизайнери радять доповнити монстеру меншою папороттю або спатифілумом, який також відомий за назвою "жіноче щастя". Таке поєднання великої та менших рослин створить повноцінний живий куточок у домі.
Монстера в інтер'єрі / Фото Huy Phan, Pexels
Стреліція отримала іншу назву – "райський птах" – через яскраві помаранчеві квіти, які нагадують крила птаха. Темно-зелене листя росте у висоту, а тому стане ідеальним доповненням максималістичного інтер'єру. Стреліцію можна використовувати як саму, так і в парі з іншими великим вазонами.
Стреліція збагачує простір / Фото Kaboompics, Pexels
Філодендрон схожий на монстеру, але має кілька відмінностей:
- швидше росте,
- має густіше листя.
Цю рослину також сміливо можна використовувати у яскравому інтер'єрі, щоб збагатити його природністю.
Філодендрон має кілька переваг / Фото Arturo Anez, Pexels
Потос чудово доповнить максималістичний інтер'єр, оскільки його гілочки можуть витися. Прив'яжіть цю рослину, щоб отримати приголомшливу стелю або стіну.
Оригінальна властивість потоса / Фото Roman Odintsov, Pexels
Висока пальма у великому кашпо здатна візуально збільшити простір. Її перевагою є невибагливість у догляді – пальма чудово росте при слабкому освітленні і не потребує частого поливу.
Пальма в горщику / Фото Max Vakhtbovycn, Pexels
Будь-яка з цих рослин здатна збагати простір, додати йому затишку і при цьому – стати цікавим акцентом.