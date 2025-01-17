Щоб створити атмосферу джунглів: які вазони обрати для максималістичного інтер'єру

Правильно підібрані кімнатні рослини можуть стати ключем до створення бездоганного максималістичного інтер'єру. Яскраві кольори та пишне листя доповнять простір життєвою енергією.

Поціновувачі яскравого максималізму люблять ставити багато рослин у кімнатах. Тому обирайте одразу кілька, а не одну. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Better Homes & Gardens.

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Які кімнатні рослини обрати для максималістичного інтер'єру

Монстера – це той вазон, який може створити атмосферу джунглів. Широке та велике листя на дорослій рослині – це справжнє втілення максималізму. Дизайнери радять доповнити монстеру меншою папороттю або спатифілумом, який також відомий за назвою "жіноче щастя". Таке поєднання великої та менших рослин створить повноцінний живий куточок у домі.



Монстера в інтер'єрі / Фото Huy Phan, Pexels

Стреліція отримала іншу назву – "райський птах" – через яскраві помаранчеві квіти, які нагадують крила птаха. Темно-зелене листя росте у висоту, а тому стане ідеальним доповненням максималістичного інтер'єру. Стреліцію можна використовувати як саму, так і в парі з іншими великим вазонами.



Стреліція збагачує простір / Фото Kaboompics, Pexels

Філодендрон схожий на монстеру, але має кілька відмінностей:

швидше росте,

має густіше листя.

Цю рослину також сміливо можна використовувати у яскравому інтер'єрі, щоб збагатити його природністю.



Філодендрон має кілька переваг / Фото Arturo Anez, Pexels

Потос чудово доповнить максималістичний інтер'єр, оскільки його гілочки можуть витися. Прив'яжіть цю рослину, щоб отримати приголомшливу стелю або стіну.



Оригінальна властивість потоса / Фото Roman Odintsov, Pexels

Висока пальма у великому кашпо здатна візуально збільшити простір. Її перевагою є невибагливість у догляді – пальма чудово росте при слабкому освітленні і не потребує частого поливу.



Пальма в горщику / Фото Max Vakhtbovycn, Pexels

Будь-яка з цих рослин здатна збагати простір, додати йому затишку і при цьому – стати цікавим акцентом.