Чорничний – тренд весни 2025 року: 3 кольори, з якими його ніколи не можна поєднувати

Чорничний – головний відтінок синього цього року. Він чудово підходить для яскравих акцентів у домі. Втім, є три кольори, які не лише не підкреслять його красу, а й можуть створити кричуще поєднання.

Дизайнери розповіли, з якими відтінками не варто поєднувати чорничний в домашньому інтер'єрі, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Кольори, які варто уникати у парі з чорничним

Яскраво-зелений

Не поєднуйте яскраво-зелений з чорничним / Фото Future PLC/David Giles

Це може здатися несподіваним, адже зелений нині вважається своєрідним нейтралом, який пасує до всього. Але чорничний – виняток. Особливо варто уникати його поєднання з яскравими відтінками зеленого.

Деякі відтінки зеленого, зокрема яскраво-зелений або неоновий, не поєднуються з чорничним, адже вони можуть конфліктувати й створювати надто різкий інтер'єр. Обидва кольори дуже насичені, тому разом мають надто "гучний" вигляд. А неон взагалі може "забирати" вишуканість чорничного.

Водночас м'який шавлієвий ідеально поєднається з чорничним.

Яскраво-помаранчевий

Чорний "конфліктує" з яскраво-помаранчевим / Фото Future PLC / Katie Lee

Попри те, що синій і помаранчевий – комплементарні кольори на колірному колі, це не означає, що чорничний і яскравий помаранчевий добре виглядають разом у вашій оселі.

Яскраво-помаранчевий і чорничний – обидва теплі та насичені відтінки, тому в парі вони можуть створити враження безладу. Їхній контраст не надихає, а скоріше дратує.

Якщо ви все ж хочете помаранчевий акцент – обирайте теракотовий або пастельний. Яскраві помаранчеві та чорничний синій легко створюють бляклий ефект і "глушать" одне одного. Пастельний варіант натомість підкреслить глибину синього.

Червоний

Чорничний не слід комбінувати з червоним / Фото Future PLC / Damian Russell

Яскравий червоний і чорничний – не найкраща пара. Поєднання чорничного з яскраво-червоним може зробити інтер'єр занадто дитячим. Це два дуже сильні кольори, які змагаються між собою замість того, щоб гармоніювати. Особливо в житловому просторі це має візуально неприваблий вигляд.

Якщо хочете додати червоного – краще обрати приглушені або глибокі відтінки. Наприклад, бордовий – ідеальний вибір: він драматичний, багатий і чудово підходить для їдальні або затишної вітальні.