Яка ідеальна колірна палітра для великої кухні

Під час облаштування кухні власники будинків враховують безліч речей, однією з яких є вибір кольору фарби. Цей вибір суттєво впливає на загальну естетику простору.

Про це пише 24 Канал з посиланням на idealhome.

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Кольори для великої кухні

На просторій кухні є більше можливостей для використання темних відтінків фарби на різних елементах, зокрема на стінах, шафах чи кухонному острові. У великих приміщеннях, особливо на кухнях з їдальнею, стратегічне використання фарби слугує ефективним методом розмежування різних зон, виділяючи окремі зони для підготовки, приготування їжі, прийому їжі та спілкування.

Великі кухні часто виграють від природного освітлення, що дозволяє ефективно використовувати сміливі та насичені темні кольори. Використання темних відтінків сприяє створенню теплої та затишної атмосфери, не даючи кухні виглядати надто холодною.

Темно-сині, коричневі та вугільні кольори чудово підходять для кухонних шафок, оскільки вони привносять відчуття глибини та насиченості, додаючи простору драматизму та вишуканості,

– пояснює Вікторія Ярдлі, керуючий директор Victory Colours.



Кухня в темних відтінках / Фото Unsplash

Вони можуть гармонійно поєднуватися із широким спектром матеріалів і текстур, таких як натуральне дерево, латунна фурнітура, білі або мармурові стільниці, що робить їх універсальним варіантом для різних стилів дизайну кухні. Крім того, темні відтінки ефективніше приховують плями та розливи, ніж світлі, що робить їх практичним вибором для кухонь з високою прохідністю.