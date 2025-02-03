Одразу збільшать простір: 5 кольорів, які роблять маленькі ванни кімнати більшими

Хоча функціональність є першочерговим фактором у будь-якій ванній кімнаті, включення відповідних елементів дизайну може перетворити цей простір на безтурботний "оазис". Однак, якщо простір обмежений, ванна кімната може здаватися тісною, а не розслабляючою.

Один з ефективних способів, як зробити цей простір більшим – це вибрати правильний відтінок стін. У виданні Martha Stewart поділилися кольорами, які, за словами експертів, можуть створити ілюзію більшої ванної кімнати, пише 24 Канал.

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Світло-сірий. Якщо ви турбуєтеся про те, що сірий колір здасться вам занадто холодним, не турбуйтеся – він насправді може бути дуже теплим і привабливим відтінком, якщо його продумано підібрати. Вибирайте світло-сірий колір, оскільки він досить нейтральний, щоб створити ілюзію світла, що може зробити маленькі ванні кімнати більшими.

Лаванда. Лаванда – це заспокійливий відтінок, який може надати вашій ванній кімнаті відчуття спокійної вишуканості. Такий відтінок не тільки чудово відбиває світло, але й додає тонкий шар елегантності, створюючи атмосферу спа-центру в компактному приміщенні.



Лавандовий колір може візуально збільшити простір у ванній кімнаті / Фото з сайту marthastewart

Білий. Біла фарба завжди є чудовим вибором, коли йдеться про створення ілюзії більшої ванної кімнати. Світліші кольори легко відбивають світло, що надає кімнаті більшого вигляду. Якщо ви хочете чогось теплішого, але яскравого та відкритого, зверніть увагу на брудно-білий, який також буде чудовим варіантом.



Можна обрати брудно-білий колір для ванної / Фото з сайту marthastewart

Блідо-блакитний. Це барвистий нейтральний колір, який все ще достатньо світлий, щоб відбивати світло і є позачасовим кольором фарби для ванної кімнати. У невеликій ванній кімнаті він може створити заспокійливе відчуття, водночас збільшуючи простір завдяки тому, наскільки він світлий і просторий.