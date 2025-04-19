Навіть невеликі кімнати стануть більшими: 7 кольорів фарби, які створять цей ефект
- Вибір правильного кольору фарби може візуально збільшити простір маленької кімнати, зокрема використання ніжного білого, кремового, темно-синього, синьо-сірого, зеленої шавлії, світло-блакитного та блідо-сірого кольорів.
- Ці кольори створюють ілюзію простору, відбивають світло і додають кімнаті вишуканості та стилю.
Проєктування невеликого простору може бути складною задачею. Звісно, всі хотіли б, щоб деякі кімнати в наших домівках були більшими.
Оскільки фізично їх зробити більшими не вийде, то візуально точно вдасться. Зокрема, в цьому допоможе вибір відповідного кольору фарби. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.
Дивіться також Якщо не хочете зіпсувати вигляд кімнати: 3 поради, як правильно обрати штори
Кольори, які візуально зроблять кімнату більшою
Універсальний білий завжди робить кімнату більшою. Проте, слід обирати ніжніший відтінок білого, щоб він виглядав шикарно та розкішно, а не нудно та стерильно.
Багатьом не подобається білий колір і це нормально. Однак можна придивитися до кремового. Це чудовий варіант для створення ілюзії додаткових квадратних метрів.
Теплий брудно-білий або кремовий відтінок – це вічний вибір для маленьких кухонь або коридорів. Це робить простір світлим, відбиваючи максимум світла,
– каже дизайнер.
Кремовий відтінок дозволяє візуально збільшити кімнату / Фото Unsplash
Створити вишуканий і просторий вигляд кімнаті допоможуть коштовні тони. Можна "грати" зі сміливими, глибокими акцентними кольорами, наприклад, подумати про темно-синій для однієї із стін. Відтак, цей спосіб є ідеальним, щоб створити ілюзію глибини.
Пітер Сполдінг, дизайнер інтер'єру та співзасновник Daniel House Club, каже, що йому до вподоби м'який, повітряний синьо-сірий відтінок. "Це ніби небо, що говорить про те, що ваш простір безмежний", – зазначив він.
Стильним відтінком є також зелена шавлія. Цей колір надає натяк на природу. До того ж він ніколи не переповнює простір і додає індивідуальності з балансом.
Зелена шавлія зробить простір стильним і більшим на вигляд / Фото Unsplash
Незалежно від того, яку кімнату ви фарбуєте – дитячу чи навіть домашній офіс, світло-блакитний колір є чудовим вибором для невеликих приміщень, оскільки він виглядає яскравим і повітряним. Цей колір імітує відкритість неба та створює відчуття спокою.
Блідо-сірий може мати гармонійний вигляд в крихітних сучасних інтер'єрах. Він має прохолодний відтінок, добре відбиває світло та поєднується як з теплими, так і з холодними акцентами. Такий відтінок можна розглянути для віталень і кухонь.