Ці 5 трендів з Мілану підірвуть світ інтер’єру в 2025 році

Нещодавно у Мілані відбувся Тиждень дизайну 2025. На нього зібралися найпрогресивніші дизайнери світу, щоб представити та поділитися новими ідеями. Тут зароджуються, набирають сили й перемагають тенденції інтер'єрного дизайну.

Від меблів, що ніби ширяють у повітрі, до сріблястих поверхонь – стали відомі ключові теми, які пануватимуть у дизайні інтер'єру цього року, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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5 трендів дизайну у 2025 році

Розкішний шоколадно-коричневий

Шоколадно-коричневий був присутній у роботах багатьох дизайнерів. Останні кілька років ми надихалися теракотою, потім умброю, потім бордовим. Тепер настав час шоколадного.

Шоколадний колір – на піку популярності / Stefania Zanetti & Matteo Bellomo/Porada/Florim

Впевнені трикутні форми

Після років, коли всі кути згладжували, а округлі форми панували у м'яких і органічних інтер'єрах, повернення гострих кутів стало справжнім потрясінням. Але трикутники по всьому Мілану доводили: популярність здобувають чіткі лінії, гострота і елегантність.

Їх використовували на спинках диванів, узголів'ях ліжок і світильниках. Такі форми додають простору енергії й пожвавлюють атмосферу.

Трикутні форми у меблях / Фото Bontempi / Snaidero

Розкішне лавове каміння

Останні кілька років лавове каміння почало з'являтися в дуже дорогих і трендових кухнях – дизайнери цінують його за міцність, зносостійкість і відсутність потреби в обробці. Але цього року воно ще й стало естетичним акцентом у шоурумах Мілана.

Його використовували у колекції Cosmic Traces мексиканського бренду Sten Studio – у формі обелісків поруч із кульками мармуру й граніту. Giorgetti демонстрували зовнішні столи з лави – ідеальний матеріал для різних погодних умов. Дизайнери також згадували його як більш сталу альтернативу мармуру.

Лавове каміння – альтернатива марумуру / Фото Alejandro Ramirez Orozco / Sten Studio

Звабливі сріблясті поверхні

Хромовані покриття офіційно повернулися. У Мілані їх можна було побачити на столах Arch у Gallotti&Radice, в обрамленні дзеркала в Artemest та на ніжках письмового столу Adrien у Poliform.

Це означає, що холодне сяйво – з нами надовго. Сріблясті блиски залишаться актуальними у 2025 і наступних роках.

Хромовані покриття у меблі / Фото Gallotti&Radice/Poliform/Artemest

Левітуючі меблі – для гарного настрою

Новітні меблеві тренди на Milan Design Week мали вигляд справжнього дива. Деякі предмети меблів буквально здавались такими, що ширяють у повітрі – це досягнення інженерної думки.

Наприклад, ліжко Roundy Fluttua від Lago: насправді в ньому є тонка балка посередині, яка майже не помітна, що створює відчуття легкості. Диван Treboli від Arflex також здавався завислим у повітрі. Такий підхід точно пошириться у 2025 році.

Ліжко, яке літає / Фото Logo