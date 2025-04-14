Їх усі ненавиділи: 5 трендів у дизайні, які повертаються у моду в 2025 році

Деякі з найпопулярніших стилів у дизайні, що з'явилися цього року, — це ті самі, які раніше всі люто недолюблювали. Тенденції, які, ми вважали, зникли назавжди, несподівано повертаються.

Темні поверхні, холодні метали, традиційні принти – усі ці неочікувані повернення мають одну спільну рису – в них закладено елемент ретро, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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5 ненависних трендів, які знову у моді

Темні стільниці

Так багато людей обирають світлі кухонні стільниці, що можна подумати, ніби інших варіантів не існує. Дизайнери полюбляють свіжість світлого мармуру або кварцу з мармуровим ефектом – для створення світлих, повітряних інтер'єрів. Але цього року чорні стільниці повертаються в моду. І якщо їх грамотно вписати в простір, вони можуть бути не тільки драматичними, а й вишуканими та стильними.

Темні стільниці на кухні / Фото deVOL Kitchens

Шпалери у стилі морської трави

Протягом останніх кількох років шпалери, які імітують текстуру морської трави, знову в моді – з'являються варіанти в зеленому, синьому і класичному бежевому відтінках.

Шпалери у стилі морської трави / Фото Reid Roll

Хром

Це тренд на метали, якого ніхто не очікував – адже стільки років усі тяжіли до латуні. Але декорування хромом або сріблястим металом зараз знову актуальне.

Для спальні хром – це холодний елемент, який не перевантажує простір / Фото Reid Roll

Дзеркала без рам

На початку 2000-х дзеркала без рам були дуже модними. Вони стали протилежністю вікторіанській "потертій розкоші" з її деталізованими рамками та сільським шармом. Безрамні дзеркала вважались простими та стильними. Але згодом ми повернулись до більш оздоблених варіантів – з кольоровими й фактурними рамками.

Та зараз безрамний підхід знову в моді. "Ми всі шукаємо способи зменшити візуальний шум і прибрати зайві відволікання, і я вважаю, що дзеркала без рам чудово з цим справляються", – каже дизайнерка Джордан Лармур.

Дзеркало без рами у гостьовій ванній /Фото Reid Rolls

Квіткові принти

Квіткові візерунки традиційно асоціюються з бабусиним чайним сервізом або з традиційними, надто пишними малюнками. Справді, протягом багатьох років вони не пасували до сучасних інтер'єрів. Аж до тепер. Зараз з'явилась нова дизайнерська тенденція – впроваджувати квіткові мотиви в сучасні інтер'єри.

Головний секрет у використанні квіткових принтів у сучасному стилі – це знайти візерунок приблизно в натуральну величину або навіть більший. Саме дрібні квіти мають застарілий вигляд.

Додайте в інтер'єр квіткові принти / Фото The Appreciation Project