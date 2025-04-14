Темные поверхности, холодные металлы, традиционные принты – все эти неожиданные возвращения имеют одну общую черту – в них заложен элемент ретро, передает 24 Канал со ссылкой на ссылкой на Homes and gardens.

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5 ненавистных трендов, которые снова в моде

Темные столешницы

Так много людей выбирают светлые кухонные столешницы, что можно подумать, будто других вариантов не существует. Дизайнеры любят свежесть светлого мрамора или кварца с мраморным эффектом – для создания светлых, воздушных интерьеров. Но в этом году черные столешницы возвращаются в моду. И если их грамотно вписать в пространство, они могут быть не только драматическими, но и изысканными и стильными.

Темные столешницы на кухне / Фото deVOL Kitchens

Обои в стиле морской травы

В течение последних нескольких лет обои, которые имитируют текстуру морской травы, снова в моде – появляются варианты в зеленом, синем и классическом бежевом оттенках.

Обои в стиле морской травы / Фото Reid Roll

Хром

Это тренд на металлы, которого никто не ожидал – ведь столько лет все тяготели к латуни. Но декорирование хромом или серебристым металлом сейчас снова актуально.

Для спальни хром – это холодный элемент, который не перегружает пространство / Фото Reid Roll

Зеркала без рам

В начале 2000-х зеркала без рам были очень модными. Они стали противоположностью викторианской "потертой роскоши" с ее детализированными рамками и сельским шармом. Безрамные зеркала считались простыми и стильными. Но впоследствии мы вернулись к более украшенным вариантам – с цветными и фактурными рамками.

И сейчас безрамный подход снова в моде. "Мы все ищем способы уменьшить визуальный шум и убрать лишние отвлечения, и я считаю, что зеркала без рам прекрасно с этим справляются", – говорит дизайнер Джордан Лармур.

Зеркало без рамы в гостевой ванной / Фото Reid Rolls

Цветочные принты

Цветочные узоры традиционно ассоциируются с бабушкиным чайным сервизом или с традиционными, слишком пышными рисунками. Действительно, течение многих лет они не подходили к современным интерьерам. Вплоть до сих пор. Сейчас появилась новая дизайнерская тенденция – внедрять цветочные мотивы в современные интерьеры.

Главный секрет в использовании цветочных принтов в современном стиле – это найти узор примерно в натуральную величину или даже больше. Именно мелкие цветы имеют устаревший вид.

Добавьте в интерьер цветочные принты / Фото The Appreciation Project