Ці 4 кольори замінять традиційні "нейтральні": дизайнери зробили прогноз на 2025 рік

Нейтральні кольори, такі як чорний, білий і кремовий, є одними з найпоширеніших у дизайні інтер'єрів. Експерти назвали чотири різні відтінки, які змусили їх по-новому поглянути на використання "нейтрального" у домашньому просторі.

Нейтральні кольори – це відтінки, що не мають насиченості та не входять до колірного кола. Загальними нейтральними кольорами є білий, чорний, бежевий, кремовий, слонової кістки та сірий. Хоча нейтральні кольори не входять до колірного кола, вони працюють для підтримки більш насичених основних і додаткових кольорів, які там є, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and Gardens.

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Чим замінити традиційні нейтральні кольори

Ще однією характерною рисою нейтральних кольорів є те, що їх вигляд змінюється залежно від освітлення. На природному світлі біла стіна може мати прохолодніший вигляд, але ввечері, коли увімкнені лампи і верхнє освітлення, та сама стіна може мати тепліший вигляд, майже з жовтуватим кремовим відтінком. Та сама ідея застосовується і до поєднання нейтральних кольорів з більш насиченими відтінками: наприклад, білий може бути теплішим у поєднанні з жовтим порівняно з блакитним.

Дизайнери запропонували чотири кольори, які, хоча не вважаються нейтральними, однак вони можуть виступати основними відтінками в кімнаті, подібно до білого, чорного, сірого, кремового, коричневого або кольору слонової кістки.

Колір шавлії

Пофарбуйте кухонні шафи у шавлевий колір / Фото Werner Straube

Цей сіро-зелений відтінок додає заспокійливого, природного вигляду просторам, які переповнені іншими кольорами. Цей відтінок чудово підходить для нейтральних кольорів, оскільки гармонійно поєднується з більш яскравими кольорами, такими як синій, жовтий, рожевий і оранжевий. Він також добре поєднується з іншими нейтральними та земляними відтінками, як кремовий, коричневий та кольором слонової кістки.

Як його використати вдома: Подумайте про фарбування кухонних шаф у шавлійний колір або заміну нейтральної постільної білизни на сіро-зелене покривало.

Рум'яно рожевий

Додайте рожеві акценти у простір / Фото Matthew Williams

Цей м'який теплий колір може замінити білий і кремовий у поєднанні з більш насиченими кольорами. Популярні кольори, які добре поєднуються рум'яно-рожевим: червоний, зелений та дорогоцінні відтінки.

Як його використати вдома: Замініть білі та "слонові" елементи чи стіни на цей елегантний відтінок.

Темно-синій

Темно-синій – ідеальна заміна чорного / Фото Dane Tashima

Темно-синій популярний у безлічі стилів дизайну, таких як традиційний, фермерський, арт-деко. Завдяки своїй універсальності темно-синій легко замінює темні нейтральні кольори, такі як чорний і коричневий, доповнюючи яскравіші кольори.

Використовуйте темно-синій у вашому домі там, де ви б зазвичай використовували чорний, коричневий чи сірий. Спробуйте пофарбувати свої декоративні елементи цим кольором, щоб зробити чіткі лінії й визначити простір. Або замість традиційної нейтральної фарби на стінах пофарбуйте кімнату в темно-синій, створюючи заспокійливий фон для мистецтва чи декоративних елементів.

Оливково-зелений

Оформіть камін в оливковому кольорі / Фото Kim Cornelison

Оливковий додає тепла та природності простору, слугуючи чудовою основою для інших відтінків. Його часто поєднують з іншими земляними кольорами, такими як теракотовий, оранжевий, коричневий та червоний. Оливковий – це м'якша та тепліша версія чорного.

Як можна використати вдома: Пофарбуйте камін оливково-зелений, щоб створити фокусну точку у вашій вітальні. Інтегруйте цей колір у вигляді дрібних акцентів, таких як подушки, акцентні крісла та кімнатні рослини.