Нейтральные цвета – это оттенки, не имеющие насыщенности и не входящие в цветовой круг. Общими нейтральными цветами являются белый, черный, бежевый, кремовый, слоновой кости и серый. Хотя нейтральные цвета не входят в цветовой круг, они работают для поддержки более насыщенных основных и дополнительных цветов, которые там есть, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and Gardens.

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Чем заменить традиционные нейтральные цвета

Еще одной характерной чертой нейтральных цветов является то, что их вид меняется в зависимости от освещения. На естественном свете белая стена может иметь прохладный вид, но вечером, когда включены лампы и верхнее освещение, та же стена может иметь более теплый вид, почти с желтоватым кремовым оттенком. Та же идея применяется и к сочетанию нейтральных цветов с более насыщенными оттенками: например, белый может быть теплее в сочетании с желтым по сравнению с голубым.

Дизайнеры предложили четыре цвета, которые хотя не считаются нейтральными, однако они могут выступать основными оттенками в комнате, подобно белому, черного, серого, кремового, коричневого или цвета слоновой кости.

Цвет шалфея

Покрасьте кухонные шкафы в шалфейный цвет / Фото Werner Straube

Этот серо-зеленый оттенок добавляет успокаивающего, естественного вида пространствам, которые переполнены другими цветами. Этот оттенок прекрасно подходит для нейтральных цветов, поскольку гармонично сочетается с более яркими цветами, такими как синий, желтый, розовый и оранжевый. Он также хорошо сочетается с другими нейтральными и земляными оттенками, как кремовый, коричневый и цветом слоновой кости.

Как его использовать дома: Подумайте о покраске кухонных шкафов в шалфейный цвет или замену нейтрального постельного белья на серо-зеленое покрывало.

Румяно розовый

Добавьте розовые акценты в пространство / Фото Matthew Williams

Этот мягкий теплый цвет может заменить белый и кремовый в сочетании с более насыщенными цветами. Популярные цвета, которые хорошо сочетаются с румяно-розовым: красный, зеленый и драгоценные оттенки.

Как его использовать дома: Замените белые и "слоновые" элементы или стены на этот элегантный оттенок.

Темно-синий



Темно-синий – идеальная замена черного / Фото Dane Tashima

Темно-синий популярен во множестве стилей дизайна, таких как традиционный, фермерский, арт-деко. Благодаря своей универсальности темно-синий легко заменяет темные нейтральные цвета, такие как черный и коричневый, дополняя яркие цвета.

Используйте темно-синий в вашем доме там, где вы бы обычно использовали черный, коричневый или серый. Попробуйте покрасить свои декоративные элементы этим цветом, чтобы сделать четкие линии и определить пространство. Или вместо традиционной нейтральной краски на стенах покрасьте комнату в темно-синий, создавая успокаивающий фон для искусства или декоративных элементов.

Оливково-зеленый

Оформите камин в оливковом цвете / Фото Kim Cornelison

Оливковый добавляет тепла и естественности пространства, служа прекрасной основой для других оттенков. Его часто сочетают с другими земляными цветами, такими как терракотовый, оранжевый, коричневый и красный. Оливковый – это более мягкая и теплая версия черного.

Как можно использовать дома: Покрасьте камин оливково-зеленый, чтобы создать фокусную точку в вашей гостиной. Интегрируйте этот цвет в виде мелких акцентов, таких как подушки, акцентные кресла и комнатные растения.