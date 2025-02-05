Лавандовый цвет прекрасно подойдет для любой комнаты, однако именно для спальни станет просто идеальной базой. Дизайнеры поделились идеями, как создать интерьер спальни в лавандовом цвете. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Livingetc.

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Идеи лавандовой спальни

Теплые лавандовые стены будут иметь богатый вид на контрасте с чистым потолком. В спальне, что на фото ниже, было мало естественного света. Именно поэтому дизайнер оформила ее в светлых и жизнерадостных тонах. Лавандовые стены она дополнила желтым ковром и горчичными тумбами. Такой интерьер мгновенно создает позитивный настрой и способствует расслаблению после тяжелого рабочего дня.



Дизайн интерьера спальни, в которой мало естественного света / Фото Anson Smart

Если покраска стен для вас – слишком кардинальное решение, то лавандовый цвет можно добавить в интерьер благодаря произведениям искусства. Лавандовая картина способна дополнить спальню и придать ей уникальности.



Лавандовые акценты в интерьере / Фото Евгения Шевченко

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Лавандовый также можно совместить с холодным синим или темно-серым.

Эта спальня была предназначена для мужа и жены. Жена любит фиолетовый, а муж – синий, поэтому мы объединили два цвета. Мы всегда хотим, чтобы наши проекты отражали желания наших клиентов,

– сказал дизайнер интерьера Алекс Папахаристидис.



Смелый интерьер лавандовой спальни / Фото Alex Papachristidis Interiors

Лавандовый прекрасно подойдет для детской спальни. Вместо розового, голубого или желтого – дизайнеры советуют поэкспериментировать с этим успокаивающим оттенком.



Детская комната в лавандовом цвете / Фото Jordan Photography

В интерьере, что на фото ниже, дизайнеры использовали светлый и темный оттенки лавандового цвета, чтобы создать эффектный контраст. Такое дизайнерское решение визуально добавило спальне глубины и большего размера.



Различные оттенки лавандового цвета в интерьере / Фото Бенджамина Мура

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Лавандовое постельное белье станет отличным решением и обогатит интерьер комнаты. Вообще лавандовый считается одним из лучших цветов для простыни, поскольку способствует крепкому и спокойному сну. Кроме того, он добавляет пространству уюта, нежности и изящества.



Трендовое постельное белье / Фото Майкла Партенио

Лавандовая спальня – это вневременное и элегантное решение. Этот оттенок можно совместить с любым другим цветом, поскольку он действует как нейтральный. Кроме того, он будет отлично смотреться в любом стиле интерьера.