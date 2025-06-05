Наомі Воттс вразила дизайнерів кольоровою гаммою на кухні: що в ній особливого

Смарагдово-зелений колір на кухні залишається популярним уже кілька років. Він поступово поширюється і на інші простори оселі. Зокрема, домашній бар. Це доводить акторка Наомі Воттс.

Нещодавно акторка поділилася відео в Instagram, на якому видно її темно-зелену зону, що надихає на нові ідеї оформлення домашнього бару, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість домашнього бару Воттс

Темний відтінок додає простору глибини й вишуканості, створюючи атмосферу в стилі "Old Money", що чудово поєднується з барними візками та коктейльними шейкерами як елементами декору. За словами експертів, особливо популярними зараз є саме темні відтінки зеленого в інтер'єрі.

Домашній бар Воттс: дивіться відео

"Лісові" кухні зараз переживають свій зірковий час. Цей колір, який ми насамперед асоціюємо з природою, має здатність заспокоювати й заново поєднувати нас із навколишнім середовищем – він створює атмосферу спокою та позитиву.

У 2025 році очікуйте поєднання дубових шаф і м'ясницьких столів із темними відтінками на кшталт авокадо та великих нержавіючих приладів – усе це формує теплу, затишну, але водночас сучасну атмосферу.

Різноманіття відтінків зеленого, які можна використати в домашньому барі, – ще одна перевага: темні кольори забезпечать ефект, як у Наомі, а класичний відтінок шавлії подарує більше світла й повітря.