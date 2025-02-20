Приклад Наомі Воттс – доказ того, що біла кухня не є чимось статичним, і що навіть таке просте рішення, як покриття шаф, може повністю змінити її вигляд. Акторка закликає нас бути достатньо сміливими, аби пробувати різні варіанти, допоки не знайдемо ідеальний для себе стиль, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість кухні Наомі Воттс

Британська акторка в одному пості в Instagram продемонструвала свою кухню. У ній можна побачити білі мармурові стільниці, білі стіни і білий фартух на плиті. Чорна барна стійка утворює контраст на тлі світлого натурального дерева підлоги. На перший погляд, у кухні Воттс немає нічого особливого, усе досить стандартно. Втім, один елемент таки цілковито перетворює простір. Це глянцеве покриття шаф.

Який вигляд має кухня акторки: відео

Верхні шафи на кухні мають скляну текстуру. Деякі з них насправді зроблені з глянцевого матового скла. Цей вигляд має кілька переваг. Він робить простір Наомі світлішим, більшим і сучаснішим.

Білий колір в цій кухні створює ефект плавного переходу від одного елемента до іншого, викликаючи ілюзію величезного простору. Контраст текстур – від матових мармурових стільниць до глянцевих шаф – робить цей стиль ще більш завершеним і витонченим.

Нарешті, вибір глянцевих шаф для кухні є відмінним, оскільки надає простору чітку дизайнерську тематику.

Є сотні варіацій білої кухні, але глянцеві шафи роблять цей простір безсумнівно частиною сучасного кухонного декору. Вибір теми та дотримання її допомагає створити завершений і гармонійний вигляд,

– підсумовує дизайнерка Дженніфер Еберт.