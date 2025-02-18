Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Вітальня Джонні Галекі

Якщо ви виросли, вірячи, що ніколи не слід змішувати синій та зелений, ви не одні такі.

На сьогодні багато дизайнерів і декораторів йдуть на більший ризик, вибираючи ідеї кольору кімнати.

Вітальня зірки серіалу "Теорії великого вибуху" Джонні Галекі справді викликає захват і актор викидає книгу правил, адже вміло поєднав "сумнівну пару кольорів".

"Мені просто не спадає на думку працювати з книгою правил, коли йдеться про колір", – погоджується декоратор і експерт із текстилю Сьюзан Делісс. За її словами, йдеться про те, що здається правильним для кімнати, її освітлення та навколишнього середовища. У сонячному кліматі можна обійтися поєднанням від середнього до темного зеленого і кобальтового або темно-синього.

Ця сучасна вітальня є чудовим прикладом, коли йдеться про поєднання кольорів для кімнат.

Дизайнер Сара Ванренен – ще одна прихильниця поєднання синього з зеленим. Вона зазначає, що щоб зігріти простір, додайте подушки рожевого або помаранчевого кольору.

Вона вважає зелений колір неймовірно бадьорим і таким, що покращує настрій. В той час як синій нагадує заспокійливе небо або глибокий синій океан.