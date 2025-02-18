Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Гостиная Джонни Галеки

Если вы выросли, веря, что никогда не следует смешивать синий и зеленый, вы не одни такие.

На сегодня многие дизайнеры и декораторы идут на больший риск, выбирая идеи цвета комнаты.

Гостиная звезды сериала "Теории большого взрыва" Джонни Галеки действительно вызывает восторг и актер выбрасывает книгу правил, ведь умело соединил "сомнительную пару цветов".

"Мне просто не приходит в голову работать с книгой правил, когда речь идет о цвете", – соглашается декоратор и эксперт по текстилю Сьюзан Делисс. По ее словам, речь идет о том, что кажется правильным для комнаты, ее освещения и окружающей среды. В солнечном климате можно обойтись сочетанием от среднего до темного зеленого и кобальтового или темно-синего.

Эта современная гостиная является прекрасным примером, когда речь идет о сочетании цветов для комнат.

Дизайнер Сара Ванренен – еще одна сторонница сочетания синего с зеленым. Она отмечает, что чтобы согреть пространство, добавьте подушки розового или оранжевого цвета.

Она считает зеленый цвет невероятно бодрым и таким, что улучшает настроение. В то время как синий напоминает успокаивающее небо или глубокий синий океан.