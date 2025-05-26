Відома дизайнерка інтер'єрів назвала найбільш універсальний колір – і це не білий

Дизайнерка з Мічигану Сара Шерман Семюел відома тим, що вміло поєднує нейтральні тони з кольором, створюючи свій фірмовий стиль – багатошаровий і різноманітний. Вона часто тяжіє до відтінків, натхненних природними ландшафтами, де жила: шавлієва зелень Каліфорнії, евкаліптові та тропічні зелені з Маямі.

Сара обожнює зелений колір за універсальність. Натуральні відтінки природно поєднуються, змішуються, контрастують, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.

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Як відома дизайнерка додає кольори в інтер'єр

Дивитися на будинок як на цілісну історію (а не на окремі кімнати) – важливо, хоча одне з непорушних правил Сари – міняти стиль від кімнати до кімнати.

Навіть якщо клієнт трохи боїться кольору, Сара намагається додати різноманітності. Наприклад, основні кімнати можуть бути нейтральними, але туалетна кімната – яскравою, а вітальня — з глибокими, насиченими відтінками. Або ж кольори можуть з'являтися в декорі, оздобленні чи текстилі.

Сара любить використовувати у дизайні інтер'єру природні відтінки / Фото Сара Шерман Семюел

"Простір може бути нейтральним, але одна велика кольорова пляма на стіні змінить всю атмосферу", – говорить Сара.

Однак знайти правильний баланс – це велика частина задачі. "Я завжди дивлюся, до чого клієнт вже тягнеться у власному стилі — у тому, що він носить, чим себе оточує", – каже мисткиня. Далі – гра з відтінками. Хоч вона і любить трохи варіативності у кожному приміщенні, важливо, щоб увесь дім був гармонійним – як різні розділи однієї книги.

Для дизайнерки головне – провести кольорову нитку крізь весь інтер'єр: чи то через відтінки одного кольору, чи через повторення одного й того ж кольору у різних кімнатах.

Головне – уявити весь дім як одне полотно. Можна мати яскраві кольори в одній зоні, і вони все одно будуть працювати з приглушеними відтінками в іншій. Це як танець, як балансування,

– каже жінка.

Щоб усе вийшло, Сара завжди працює з реальними зразками кольорів та матеріалів – їй важливо бачити всю палітру одночасно. І якщо йдеться про фарбу – лише справжні зразки.

Я люблю наносити зразки фарби прямо на стіну. Якщо я вибираю колір для шаф, наприклад, беру великі шматки пінокартону 2 на 4 фути і фарбую їх. Так можна пожити з цим кольором у просторі і побачити, як він змінюється при денному світлі,

— пояснює експертка.

Окрім зеленого, Сара відома своїм творчим, шаруватим використанням нейтральних тонів – вона змішує різні відтінки, фактури й візерунки для створення об'єму.