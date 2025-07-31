Кому потрібно замінити штори у 2025 році: дизайнери перелічили застарілі кольори
- Білосніжні штори втратили привабливість, тепер популярні тепліші відтінки, такі як молочний, айворі, ніжні пастелі.
- Холодний сірий замінюють теплішими нейтральними тонами, такими як грибно-бежевий та глиняний, які додають затишку.
Первинні кольори, такі як чистий червоний, синій чи жовтий, замінюють більш складними, приглушеними відтінками, такими як теракотовий або темно-синій.
Штори – один із тих малопомітних, але дуже впливових елементів інтер'єру. Здається, що вони грають другорядну роль, але насправді колір тканини може кардинально змінити настрій кімнати – зробити її стильною та сучасною або, навпаки, застарілою та нудною.
Так само, як кольори стін чи форми меблів, тренди на штори постійно змінюються. У 2025 році деякі відтінки, які раніше вважалися безпрограшними, втрачають актуальність, передає 24 Канал із посиланням на The Homes and gardens.
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Які кольори штор вийдуть з моди у 2025 році?
Яскраво-білий
Колись символ мінімалізму, сьогодні білосніжні штори втратили привабливість / Фото Future / Emma Ainscough
У світлих нейтральних кімнатах яскраво-білі штори можуть здаватися холодними або навіть лікарняними,
– пояснює дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.
З її словами, нині в тренді тепліші відтінки – молочний, айворі, ніжні пастелі. Вони додають глибини, не порушуючи загальну спокійну гаму.
Холодний сірий
Особливо ті сірі, які мають сині підтони – колись були символом сучасного мінімалізму, але тепер – поза модою / Фото Lulu and Georgia
Епоха холодного сірого закінчилася. Його замінюють тепліші нейтральні тони: грибно-бежевий, глиняний, тауп чи грейдж. Вони зберігають стриманість, але водночас додають затишку.
Такі відтінки чудово поєднуються з натуральними текстурами й шаруватими тканинами – особливо в вітальнях і спальнях.
Первинні кольори
Чистий червоний, синій чи жовтий – занадто жорсткі, як для сучасного інтер'єру / Фото Gotain
Первинні кольори замінюють більш складні, приглушені відтінки. Наприклад, теракотовий замість яскраво-червоного, охра чи вершковий – замість лимонного, а темно-синій – замість кобальтового
Нині у центрі уваги – глибокі дорогоцінні тони, які роблять штори архітектурним акцентом у просторі. Декоративна обробка (канти, тасьма, бахрома) допомагає створити вишуканий образ, який підкреслює глибину кольору.
Різкий контраст
Штори, які різко виділяються на фоні стін, вже не в моді / Фото Julie Soefer / Marie Flanigan Interiors
Сьогодні дизайнери прагнуть гармонії – штори мають підсилювати палітру кімнати, а не порушувати її. Зростає популярність концепції "color drenching" – коли всі елементи кімнати (стіни, меблі, штори) виконані в схожих або однакових тонах.
Дизайнери також радять додавати характер не за рахунок кольору, а завдяки фактурам і деталям – щипцям, підкладкам, вибором тканин (шовк, мохер тощо), декоративному карнизу чи ламбрекену.