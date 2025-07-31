Штори – один із тих малопомітних, але дуже впливових елементів інтер'єру. Здається, що вони грають другорядну роль, але насправді колір тканини може кардинально змінити настрій кімнати – зробити її стильною та сучасною або, навпаки, застарілою та нудною.

Так само, як кольори стін чи форми меблів, тренди на штори постійно змінюються. У 2025 році деякі відтінки, які раніше вважалися безпрограшними, втрачають актуальність, передає 24 Канал із посиланням на The Homes and gardens.

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Які кольори штор вийдуть з моди у 2025 році?

Яскраво-білий

Колись символ мінімалізму, сьогодні білосніжні штори втратили привабливість / Фото Future / Emma Ainscough

У світлих нейтральних кімнатах яскраво-білі штори можуть здаватися холодними або навіть лікарняними,

– пояснює дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.

З її словами, нині в тренді тепліші відтінки – молочний, айворі, ніжні пастелі. Вони додають глибини, не порушуючи загальну спокійну гаму.

Холодний сірий

Особливо ті сірі, які мають сині підтони – колись були символом сучасного мінімалізму, але тепер – поза модою / Фото Lulu and Georgia

Епоха холодного сірого закінчилася. Його замінюють тепліші нейтральні тони: грибно-бежевий, глиняний, тауп чи грейдж. Вони зберігають стриманість, але водночас додають затишку.

Такі відтінки чудово поєднуються з натуральними текстурами й шаруватими тканинами – особливо в вітальнях і спальнях.

Первинні кольори

Чистий червоний, синій чи жовтий – занадто жорсткі, як для сучасного інтер'єру / Фото Gotain

Первинні кольори замінюють більш складні, приглушені відтінки. Наприклад, теракотовий замість яскраво-червоного, охра чи вершковий – замість лимонного, а темно-синій – замість кобальтового

Нині у центрі уваги – глибокі дорогоцінні тони, які роблять штори архітектурним акцентом у просторі. Декоративна обробка (канти, тасьма, бахрома) допомагає створити вишуканий образ, який підкреслює глибину кольору.

Різкий контраст

Штори, які різко виділяються на фоні стін, вже не в моді / Фото Julie Soefer / Marie Flanigan Interiors

Сьогодні дизайнери прагнуть гармонії – штори мають підсилювати палітру кімнати, а не порушувати її. Зростає популярність концепції "color drenching" – коли всі елементи кімнати (стіни, меблі, штори) виконані в схожих або однакових тонах.

Дизайнери також радять додавати характер не за рахунок кольору, а завдяки фактурам і деталям – щипцям, підкладкам, вибором тканин (шовк, мохер тощо), декоративному карнизу чи ламбрекену.