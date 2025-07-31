Так же, как цвета стен или формы мебели, тренды на шторы постоянно меняются. В 2025 году некоторые оттенки, которые ранее считались беспроигрышными, теряют актуальность, передает 24 Канал со ссылкой на The Homes and gardens.

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Какие цвета штор выйдут из моды в 2025 году?

Ярко-белый

Когда-то символ минимализма, сегодня белоснежные шторы потеряли привлекательность / Фото Future / Emma Ainscough

В светлых нейтральных комнатах ярко-белые шторы могут казаться холодными или даже больничными,

– объясняет дизайнер Нина Лихтенштейн.

По ее словам, сейчас в тренде теплые оттенки – молочный, айвори, нежные пастели. Они добавляют глубины, не нарушая общую спокойную гамму.

Холодный серый

Особенно те серые, которые имеют синие подтоны – когда-то были символом современного минимализма, но теперь – вне моды / Фото Lulu and Georgia

Эпоха холодного серого закончилась. Его заменяют более теплые нейтральные тона: грибно-бежевый, глиняный, тауп или грейдж. Они сохраняют сдержанность, но одновременно добавляют уюта.

Такие оттенки прекрасно сочетаются с натуральными текстурами и слоистыми тканями – особенно в гостиных и спальнях.

Первичные цвета

Чистый красный, синий или желтый – слишком жесткие, как для современного интерьера / Фото Gotain

Первичные цвета заменяют более сложные, приглушенные оттенки. Например, терракотовый вместо ярко-красного, охра или сливочный – вместо лимонного, а темно-синий – вместо кобальтового

Сейчас в центре внимания – глубокие драгоценные тона, которые делают шторы архитектурным акцентом в пространстве. Декоративная отделка (канты, тесьма, бахрома) помогает создать изысканный образ, который подчеркивает глубину цвета.

Резкий контраст

Шторы, которые резко выделяются на фоне стен, уже не в моде / Фото Julie Soefer / Marie Flanigan Interiors

Сегодня дизайнеры стремятся к гармонии – шторы должны усиливать палитру комнаты, а не нарушать ее. Растет популярность концепции "color drenching" – когда все элементы комнаты (стены, мебель, шторы) выполнены в похожих или одинаковых тонах.

Дизайнеры также советуют добавлять характер не за счет цвета, а благодаря фактурам и деталям – щипцам, подкладкам, выбором тканей (шелк, мохер и т.д.), декоративному карнизу или ламбрекену.