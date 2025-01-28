Кухонний посуд цього кольору стане трендом для обідніх столів у 2025 році: чому саме він
- Зелений колір кухонного посуду стане трендом для обідніх столів у 2025 році.
- Фахівці вважають, що популярність зеленого кольору зберігається, оскільки він легко доповнює різні стилі дизайну інтер'єру.
Важко було не помітити, що зелений колір протягом усього попереднього року був майже скрізь. Очікується, що популярність цього тону не зменшиться.
До того ж кухонний посуд саме зеленого кольору стане трендом для обідніх столів у 2025 році. Про це пише 24 Канал з посиланням на idealhome.
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Чому зелений посуд у тренді?
Фахівці зазначають, що темно-землисто-зелені – це позачасові відтінки, які виглядають красиво і можуть допомогти створити спокійну та заспокійливу атмосферу на вашій кухні. Тому природні кольори, такі як зелений, є ідеальним способом зробити це.
Насправді зелений кухонний посуд став улюбленим у багатьох оселях. Це дуже універсальний колір, який доповнює широкий спектр стилів дизайну інтер’єру. З великою кількістю різноманітних відтінків на вибір, таких як шавлія, евкаліпт і насичений базилік, це позачасовий колір, який, підійде практично до будь-якого кухонного декору та красивих столів, говорить Майкл Роббінс, менеджер з маркетингу ZWILLING і STAUB.
Зелені аксесуари можуть додати кольори будь-якій кімнаті, не перебиваючи їх. Для кухні та їдальні зелений посуд виглядає приголомшливо та додає інтересу стільницям, стелажам, коморам і шафам,
– стверджує фахівець.
Кухонний посуд зеленого кольору стане трендом для обідніх столів у 2025 році / Фото Future PLC (Alexander Edwards)
Він пояснює, що використання зеленого посуду може позитивно вплинути навіть на наше сприйняття страви. "Як природний і заспокійливий колір, зелений створює привабливий фон для багатьох страв, і добре відомо, що ми пов’язуємо колір зі "свіжістю", тому він може тонко підсилити сприйняття їжі, роблячи її більш апетитною", – пояснив експерт.