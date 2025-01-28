Кухонний посуд цього кольору стане трендом для обідніх столів у 2025 році: чому саме він

Важко було не помітити, що зелений колір протягом усього попереднього року був майже скрізь. Очікується, що популярність цього тону не зменшиться.

До того ж кухонний посуд саме зеленого кольору стане трендом для обідніх столів у 2025 році. Про це пише 24 Канал з посиланням на idealhome.

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Чому зелений посуд у тренді?

Фахівці зазначають, що темно-землисто-зелені – це позачасові відтінки, які виглядають красиво і можуть допомогти створити спокійну та заспокійливу атмосферу на вашій кухні. Тому природні кольори, такі як зелений, є ідеальним способом зробити це.

Насправді зелений кухонний посуд став улюбленим у багатьох оселях. Це дуже універсальний колір, який доповнює широкий спектр стилів дизайну інтер’єру. З великою кількістю різноманітних відтінків на вибір, таких як шавлія, евкаліпт і насичений базилік, це позачасовий колір, який, підійде практично до будь-якого кухонного декору та красивих столів, говорить Майкл Роббінс, менеджер з маркетингу ZWILLING і STAUB.

Зелені аксесуари можуть додати кольори будь-якій кімнаті, не перебиваючи їх. Для кухні та їдальні зелений посуд виглядає приголомшливо та додає інтересу стільницям, стелажам, коморам і шафам,

– стверджує фахівець.



Кухонний посуд зеленого кольору стане трендом для обідніх столів у 2025 році / Фото Future PLC (Alexander Edwards)

Він пояснює, що використання зеленого посуду може позитивно вплинути навіть на наше сприйняття страви. "Як природний і заспокійливий колір, зелений створює привабливий фон для багатьох страв, і добре відомо, що ми пов’язуємо колір зі "свіжістю", тому він може тонко підсилити сприйняття їжі, роблячи її більш апетитною", – пояснив експерт.