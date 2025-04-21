Цирк чи шик: мережу збурив тренд на смугасті ванни — що кажуть експерти

У моду знову повертаються ванні кімнати у смужку. Ця ностальгічна тенденція швидко поширюється в світі інтер'єрів і викликає суперечливі реакції.

Смужки мають коріння у вінтажних інтер'єрах. Вони, так само, як і клітинка, квіткові принти та інші більш експресивні візерунки поступово витісняють мінімалізм, що домінував у 2010-х і на початку 2020-х, передає 24 Канал із посиланням на Home Beautiful.

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Чи варто робити смугасту ванну кімнату

Деякі користувачі мережі називають новий тренд на смужку для ванни сміливим вибором, а інші вважають цей візерунок занадто "цирковим" для ванної кімнати.

Дизайнерка Рене Річмонд попереджає, що смугасті ванни можуть швидко застаріти, якщо занадто покладатися на сміливі, модні рішення.

Однак експертка каже, що з продуманим підходом, наприклад, обранням позачасової палітри кольорів, вони можуть залишатися стильними та актуальними.

У невеликих ванних кімнатах смуги допоможуть зробити простір візуально більшим, але важливо правильно обрати напрямок смуг відповідно до пропорцій кімнати.

Для невеликої ванної вертикальні смуги створюють ілюзію високої стелі, тоді як горизонтальні – роблять простір ширшим.

Ванна у смужку у 2025 році / Фото Home Beautiful

Перед створення смугастої ванної кімнати слід:

врахувати масштаб приміщення;

добрати палітру кольорів;

обрати напрям смуг відповідно до форми кімнати;

не забути про затирку між плитками.

"Якщо хочете графічний, виразний вигляд — використовуйте контрастну затирку. Для більш стриманого, однорідного вигляду – добирайте затирку в тон до плитки", – радить Рене.