Матова чи глянцева: як обрати плитку на кухню

Вибір підлогового покриття на кухню – це не лише питання стилю, а й практичності. Підлога має бути стійкою до вологи, легко чиститися й гармонійно поєднуватися з інтер'єром. Найпопулярнішим покриттям є плитка. Однак одне з головних рішень, яке доводиться ухвалювати, полягає у тому, яку обрати – матову чи глянцеву.

Обидва варіанти мають свої переваги та недоліки. Детальніше про них розповідає 24 Канал.

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Глянцева плитка: за і проти

Блискуча поверхня глянцевої плитки додає інтер'єру вишуканості та розкоші. Вона ідеально підходить для маленької кухні, адже віддзеркалює світло через що простір візуально здається більшим та світлішим.

Глянцеву плитку легко мити, оскільки гладка поверхня не вбирає у себе бруд. Легкість у догляді дуже важлива на кухні, адже тут завжди існують ризики пролити якусь їжу.

Щодо стилю, то глянцева підлога підходить практично для всіх інтер'єрів – мінімалістичного, класичного, модерного тощо. Основною її перевагою є здатність додавати елегантності.

Однак у глянцевої плитки є й мінуси.

Вона слизька . На кухні це не дуже практично й може бути навіть небезпечно. Якщо пролити воду, то є ризик послизнутись.

. На кухні це не дуже практично й може бути навіть небезпечно. Якщо пролити воду, то є ризик послизнутись. Помітні розводи. Вода, жир, сліди ніг – це все дуже помітне на глянцевій плитці. Потрібно бути готовим до того, що її доведеться часто мити й ретельно витирати від розводів.



Глянцева підлога на кухні / Фото Pinterest

Переваги і недоліки матової плитки

Матовий варіант плитки буде більш стриманим і природним. Його часто використовують у інтер'єрах в скандинавському або лофт стилях. Крім того, матова плитка більш практична у догляді – на ній не так помітні плями, розводи та сліди від води.

Також вона безпечніша, оскільки менш слизька. У будинках з дітьми або літніми людьми це дуже важливо.

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Серед недоліків матової плитки є те, що її буває складніше чистити. Річ у тому, що матова поверхня – пориста, а тому в ній накопичується бруд. Крім того, якщо кухня погано освітлена і в неї взагалі не потрапляє сонячне світло, то матова плитка може зробити її ще більш тьмяною.



Матова плитка на кухні / Фото Pinterest

Якщо ви прагнете додати акценту завдяки підлозі і створити насичений інтер'єр, то найкращий варіант – глянцева плитка. Однак треба бути готовим до частого прибирання. Водночас матова плитка підійде для тих, хто хоче створити спокійний та затишний простір.