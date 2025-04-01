Якою плиткою найкраще замінити шпалери: новий тренд у 2025 році

Тим, хто любить вигляд мозаїки, дизайнери радять спробувати новий тренд плитки. Йдеться про плитку з мікровізерунком.

Незалежно від того, чи хочете ви оновити стіну у ванній кімнаті чи створити виразний кухонний фартух, плитка з мікровізерунком є універсальним варіантом. Можна обрати плитку з тривимірною рельєфною поверхнею або мозаїчні листи, що поєднують кілька дрібних плиток в одному елементі, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Переваги та недоліки плитки з мікровізерунком

Якщо ви готові відмовитися від шпалер і перейти на цей стильний дизайнерський тренд для оздоблення стін, варто врахувати кілька моментів.

Плитка з мікровізерунком залишатиметься у моді надовго / Фото Joseph Hendrickson / Shutterstock

Текстурована плитка особливо допоміжна у створенні неслизької поверхні на підлозі. Також вона додає простору візуальної глибини. Водночас її складно чистити. У поглибленнях можуть накопичуватися бруд, пил і сміття. Встановлення такої плитки в менш прохідній зоні, наприклад, на стіні, допоможе уникнути цієї проблеми. Ще одна перевага текстурованої плитки з мікровізерунком – вона може приховувати дрібні недосконалості поверхні.

Щодо затирки, різні види плитки з мікровізерунком потребують різної кількості швів. Якщо вибрати мозаїчний лист, він потребуватиме більше затирки. Тим, хто хоче мінімізувати використання затирки, варто звернути увагу на ручні плитки у стилі зілліж, які можна укладати впритул.