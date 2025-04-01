Независимо от того, хотите ли вы обновить стену в ванной комнате или создать выразительный кухонный фартук, плитка с микроузором является универсальным вариантом. Можно выбрать плитку с трехмерной рельефной поверхностью или мозаичные листы, сочетающие несколько мелких плиток в одном элементе, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Преимущества и недостатки плитки с микроузором

Если вы готовы отказаться от обоев и перейти на этот стильный дизайнерский тренд для отделки стен, стоит учесть несколько моментов.

Плитка с микроузором будет оставаться в моде надолго / Фото Joseph Hendrickson / Shutterstock

Текстурированная плитка особенно вспомогательная в создании нескользкой поверхности на полу. Также она добавляет пространству визуальной глубины. В то же время ее сложно чистить. В углублениях могут накапливаться грязь, пыль и мусор. Установка такой плитки в менее проходной зоне, например, на стене, поможет избежать этой проблемы. Еще одно преимущество текстурированной плитки с микроузором – она может скрывать мелкие несовершенства поверхности.

Относительно затирки, разные виды плитки с микроузором требуют разного количества швов. Если выбрать мозаичный лист, он потребует больше затирки. Тем, кто хочет минимизировать использование затирки, стоит обратить внимание на ручные плитки в стиле зиллиж, которые можно укладывать вплотную.