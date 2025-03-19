Популярні планування вітальні, які вже давно застаріли: як робити натомість

Упродовж багатьох років планування вітальні зводилося до того, щоб знайти місце для телевізора й усі інші меблі розмістити відповідно до нього. Однак у 2025 році дизайнери відмовляються від такого підходу і вважають його старомодним.

Підлаштовувати усі меблі під технології – це не завжди про справжню зручність та комфорт. У таких просторах головним стає телевізор, а не людина та її соціальні потреби. Про те, які планування вітальні зараз вже неактуальні, 24 Канал розповідає з посиланням на Homes and Gardens.

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Центрування довкола телевізора

Як ми вже зазначили вище, такий підхід вважається старомодним. Якщо вам подобається, щоб всі предмети були розташовані симетрично, то краще центрувати їх довкола вікна. Так зробив дизайнер інтер'єру Браян О'Салліван у будинку в Парижі.

Якщо ви центруєте розташування меблів навколо вікна, то отримуєте кімнату, яка надзвичайно задовольнить око, а певним чином і душу,

– сказав дизайнер.

Дизайнер Еш Вілсон погоджується з цією думкою. Він вважає, що люди завжди добре реагують на сонячне світло, а тому самі повертатимуть свої стільці до нього.



Будинок, над яким працював дизайнер / Фото Джеймса Макдональда

Меблі, які не можна пересунути

Сучасний спосіб життя вимагає від нашого помешкання певної адаптивності. Близький доступ до розеток, щоб зарядити телефон або ноутбук, є ключовим в успішному плануванні вітальні. Щоб вітальня мала справді актуальний вигляд і відповідала вашим потребам, потрібні гнучкі меблі, які можна переміщати у кімнаті.

Справа не лише у розетках, а й у тому, щоб почуватися вільно й мати можливість пересуватися по кімнаті. Наприклад, ви хочете випити кави у кріслі біля вікна, пересунути диван через зміну природного освітлення або ж поміняти меблі місцями, коли прийдуть гості, аби всім було зручно.

Статистичні меблі, які неможливо зрушити з місця, – точно не той варіант, який потрібен вітальні у 2025 році.

Квадратні силуети і жорсткі лінії

У вітальні зазвичай і так багато квадратних форм – телевізор, диван, крісло тощо. Саме тому дуже важливо розбавляти ці жорсткі лінії більш округлими і м'якими предметами, які додадуть затишку й тепла. Наприклад, круглий килимок, круглий журнальний столик тощо.



Круглі та криві предмети пом'якшують простір / Фото Мері Водсворт

Занадто багато простору між меблями

Вітальня не повинна бути вщент заповнена предметами і нагадувати барахолку. Однак і надто багато незадіяного простору – це погано. У такій вітальні всі меблі виглядатимуть наче на виставці і не будуть об'єднані в загальну схему. Дизайнери закликають не боятися ставити деякі меблі дуже близько один до одного, адже це сприятиме кращим розмовам і проведенню часу з рідними.

Головне, що треба зрозуміти про сучасне планування вітальні, – усі меблі повинні фокусуватися навколо людей і їхнього комфорту. Правильне планування повинне створити спокійну та розслаблену атмосферну, яка мотивує до спілкування, а не перегляду телевізора.