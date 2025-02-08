Чи може зелений колір стати новою базою в інтер'єрі: дизайнери здивували відповіддю

Палітра традиційних нейтральних відтінків у дизайні інтер'єру змінюється. Її поповнюють все більш яскраві та глибокі відтінки, які приходять на заміну білому та сірому. Дизайнери розповіли, чи буде зелений серед нейтральних кольорів 2025 року.

Багатство зеленого кольору

Природні кольори ніколи не виходять з моди. Саме тому зелений інтер'єр завжди матиме стильний вигляд. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Livingetc.

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Нейтральні колірні схеми – вишукані та підходять для будь-якого інтер'єру, а також неймовірно легко поєднуються з іншими кольорами. Зараз багато власників будинків шукають нові рішення, окрім перевірених часом нейтральних відтінків.

Коли ви думаєте про нейтральні кольори в дизайні будинку, ваш розум може відразу блукати до бежевого, сірого чи білого. Концепція нейтральної палітри розвивається, і настав час прийняти захопливі зміни,

– сказала дизайнерка інтер'єру Маделін Ронер.



Зелені стіни в інтер'єрі / Фото Бенджаміна Мура

Зараз дизайнери погоджуються з думкою, що зелений став новим нейтральним відтінком. Різні відтінки зеленого завжди були популярними в дизайні інтер'єру, однак саме природній зелений, колір шавлії здатні додати простору освіжаючого відчуття та характеру.

Зелений колір може створити м'яке тло в інтер'єрі, адже чудово поєднується з багатьма іншими кольорами. Крім того, його можна використовувати у будь-якому стилі інтер'єру.

Зелений викликає відчуття спокою та зв'язку з природою, що стає все більш потрібним у сучасному метушливому житті. На відміну від традиційних нейтральних кольорів, відтінки зеленого пропонують нотку індивідуальності, зберігаючи універсальність,

– пояснила Ронер.



Новий нейтральний інтер'єр / Фото Farrow & Ball

Щоб створити позачасовий інтер'єр, дизайнери радять обирати спокійні відтінки зеленого – шавлію, оливковий тощо. Вони гарно поєднуються з темно-коричневим, слоновою кісткою, бежевим, сірим та іншими нейтральними тонами.

Тож забудьте про те, що нейтральний інтер'єр це лише білий і сірий, сучасні тренди інтер'єру дозволять обирати значно насиченіші відтінки.