Це була помилка: жінка змушена перефарбовувати кімнату, бо не врахувала один нюанс

Жінка пофарбувала стіни свого домашнього офісу та спальні у пастельний блакитний колір, щоб створити затишний простір. Однак згодом вона зрозуміла, що зробила велику помилку, оскільки не врахувала один важливий нюанс.

Журналістка видання Homes and Gardens Шарлотта Олбі поділилася досвідом ремонту у будинку і важливим висновком, який вона зробила. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що треба знати перед тим, як фарбувати стіни

Після ремонту минув рік і зараз Шарлотта вважає, що перед тим, як його робити, їй треба було більше часу проводити у будинку. Річ у тому, що жінка не врахувала, що її спальня та домашній офіс виходять на західну сторону і дуже залежать від сонячного світла і часу доби. Її ніжно-блакитні стіни замість того, щоб створювати затишний та приємний простір, більшість часу мають холодний і похмурий вигляд через освітлення.

На банці з фарбою писало, що вона буде "гарною і спокійною". Вона й справді такою є, але лише після заходу сонця. У інтер'єрі Шарлотти блакитний став холодним і наче висмоктав усю енергію з кімнат.

Те, що я вважала затишним відтінком, який підіймає настрій, тепер виглядає гнітюче. Це змусило мене засвоїти великий урок у виборі фарби: правильний колір фарби – це не лише естетика, слід точно розуміти, як світло взаємодіятиме з вибраним кольором,

– сказала журналістка.

Колір фарби може мати один відтінок на зразку та зовсім інший – на стіні у кімнаті. Зараз Шарлотта страшенно засмучена, адже їй не подобається працювати у похмурому домашньому офісі. Жінка збирається перефарбувати стіни у той колір, який справді матиме затишний вигляд у її будинку.

Журналістка поділилася своїми висновками щодо того, як розташування кімнати впливає на колір фарби:

кімнати, які виходять на північ , є більш похмурими й отримують мало світла. Кольори у них матимуть темніший і більш приглушений вигляд. Тому важливо обирати теплі відтінки;

, є більш похмурими й отримують мало світла. Кольори у них матимуть темніший і більш приглушений вигляд. Тому важливо обирати теплі відтінки; якщо вікна виходять на південь , то вам пощастило – сонячне світло буде рівномірним упродовж дня, а тому можна обирати будь-який колір фарби для стін;

, то вам пощастило – сонячне світло буде рівномірним упродовж дня, а тому можна обирати будь-який колір фарби для стін; схід – яскраве і чітке світло зранку, після обіду така кімната може мати тьмяний вигляд. Вдалим варіантом стане приглушений блакитний колір;

– яскраве і чітке світло зранку, після обіду така кімната може мати тьмяний вигляд. Вдалим варіантом стане приглушений блакитний колір; захід – день починається у тіні, а закінчується інтенсивним золотим світлом.

Розуміння цих моделей природного освітлення допоможе обрати колір фарби, який матиме найкращий вигляд у конкретному інтер'єрі.