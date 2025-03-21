Картини, барабани і цікаві принти: акторка Зоуї Дешанель показала свою вітальню

Американська акторка Зоуї Дешанель відома своїм оригінальним та вигадливим стилем. Вона показала інтер'єр вітальні у своєму будинку, який випромінює затишок та веселий настрій.

Вітальня Зоуї Дешанель

Дизайнер інтер'єру сподобалося, як Дешанель поєднала різні принти у кімнаті. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Акторка опублікувала в інстаграмі ролик, у якому вона радіє приходу весни й тому, що тепер сонце сходить раніше. На відео Дешанель танцює у своїй просторій вітальній. Першим в очі впадає те, що простір наповнений денним світлом завдяки панорамним дверям та вікну. Темно-зелені рами на вікі і дверях лише додають відчуття єднання з природою.

Зоуї Дешанель обрала якісне й дороге підлогове покриття – паркет викладений ялинкою. Диван з розкішною дерев'яною основою з різьбленням доповнює підлогу та картини у дерев'яних рамках. Поруч з ним стоїть дерев'яний журнальний столик, в основі якого є скло, а також оригінальна дерев'яна лампа.

У кутку вітальні розмістилися стильні барабани, що зовсім не дивно, адже Дешанель – не тільки акторка, а й музикантка. Зірка вирішила поставити улюблений інструмент у вітальній, щоб грати на ньому, коли заманеться.

Дивіться відео з вітальні Зоуї Дешанель:

Секрет поєднання принтів

Експерти з інтер'єру звернули увагу на цікаве поєднання візерунків у вітальній – квітковий диван та килимок з діамантовим принтом. Ці деталі додали кімнаті більше акцентів та настрою.

Вітальні та спальні добре піддаються зіткненню візерунків, додаючи чіткості дизайну відкритого планування. Килим з малюнком або яскраві шпалери за обідньою зоною можуть тонко визначити зони. Навіть у невеликих кімнатах використання різних візерунків на оббивці та стінах може додати глибини, не перевантажуючи простір,

– сказав директор з дизайну Andrew Martin Девід Гарріс.

Секретом вдалого поєднання принтів у вітальні Зоуї Дешанель є те, що весь інший простір є нейтральним. Саме тому килим та диван змогли його так вдало доповнити і не обтяжити. Баланс у цьому випадку має вирішальне значення.