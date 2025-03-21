Гостиная Зоуи Дешанель

Дизайнер интерьера понравилось, как Дешанель соединила различные принты в комнате. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Актриса опубликовала в инстаграме ролик, в котором она радуется приходу весны и тому, что теперь солнце восходит раньше. На видео Дешанель танцует в своей просторной гостиной. Первым в глаза бросается то, что пространство наполнено дневным светом благодаря панорамным дверям и окну. Темно-зеленые рамы на окнах и дверях только добавляют ощущение единения с природой.

Зоуи Дешанель выбрала качественное и дорогое напольное покрытие – паркет выложен елкой. Диван с роскошной деревянной основой с резьбой дополняет пол и картины в деревянных рамках. Рядом с ним стоит деревянный журнальный столик, в основе которого есть стекло, а также оригинальная деревянная лампа.

В углу гостиной разместились стильные барабаны, что совсем не удивительно, ведь Дешанель – не только актриса, но и музыкант. Звезда решила поставить любимый инструмент в гостиной, чтобы играть на нем, когда захочется.

Смотрите видео из гостиной Зоуи Дешанель:

Секрет сочетания принтов

Эксперты по интерьеру обратили внимание на интересное сочетание узоров в гостиной – цветочный диван и коврик с бриллиантовым принтом. Эти детали добавили комнате больше акцентов и настроения.

Гостиные и спальни хорошо поддаются столкновению узоров, добавляя четкости дизайну открытой планировки. Ковер с рисунком или яркие обои за обеденной зоной могут тонко определить зоны. Даже в небольших комнатах использование различных узоров на обивке и стенах может добавить глубины, не перегружая пространство,

– сказал директор по дизайну Andrew Martin Дэвид Харрис.

Секретом удачного сочетания принтов в гостиной Зоуи Дешанель является то, что все остальное пространство является нейтральным. Именно поэтому ковер и диван смогли его так удачно дополнить и не утяжелить. Баланс в этом случае имеет решающее значение.