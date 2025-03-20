Как правильно сочетать различные узоры

Майли сразу знала, что стремится иметь потрясающий интерьер в ванной. Поэтому она предупредила об этом свою мать Тиш Сайрус, дизайнерская студия которой и обустраивала дом певицы. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Тиш Сайрус призналась, что была несколько напугана такой смелой просьбой дочери, однако взялась за реализацию. В результате дизайнеры выбрали для певицы два "конфликтных" узора, которые в итоге соединились и создали потрясающий интерьер.

На стене в ванной певицы – обои с изображениями леопардов, а сразу рядом – белая мраморная столешница с черными прожилками. Несмотря на то, что узоры кардинально разные, и в них на самом деле не так много цветов. Именно это и стало секретом удачного сочетания. Кроме того, столешница – глянцевая, а обои – матовые, поэтому различные текстуры помогли совместить различные принты.

Блеск мраморной столешницы удачно дополнила бронзовые детали – ваза, кран и рама для зеркала. Кроме того, они разбавили два узора и стали тем, что их объединило.

Не бойтесь сочетать несколько принтов в одном пространстве. Если вы хотите создать роскошный и эклектичный интерьер, который никого не оставит равнодушным, то экспериментируйте с различным сочетанием.