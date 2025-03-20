Як правильно поєднати різні візерунки

Майлі одразу знала, що прагне мати приголомшливий інтер'єр у ванній. Тому вона попередила про це свою матір Тіш Сайрус, дизайнерська студія якої і облаштовувала будинок співачки. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Тіш Сайрус зізналася, що була дещо налякана таким сміливим проханням доньки, однак взялася за реалізацію. У результаті дизайнери обрали для співачки два "конфлікті" візерунки, які зрештою поєдналися і створили приголомшливий інтер'єр.

На стіні у ванній співачки – шпалери з зображеннями леопардів, а одразу поруч – біла мармурова стільниця з чорними прожилками. Попри те, що візерунки кардинальні різні, та у них насправді не так багато кольорів. Саме це і стало секретом вдалого поєднання. Крім того, стільниця – глянцева, а шпалери – матові, то ж різні текстури допомогли поєднати різні принти.

Блиск мармурової стільниці вдало доповнила бронзові деталі – ваза, кран та рама для дзеркала. Крім того, вони розбавили два візерунки і стали тим, що їх об'єднало.

Не бійтеся поєднувати кілька принтів в одному просторі. Якщо ви прагнете створити розкішний та еклектичний інтер'єр, який нікого не залишить байдужим, то експериментуйте з різним поєданням.