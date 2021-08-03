Дипломати 9 країн оприлюднили спільну заяву проти "Північного потоку-2"

По-перше, не допустити запуск російського газопроводу "Північний потік-2". По-друге, посилити обороноздатність України й сформувати план її вступу до ЄС НАТО.

Такі вимоги містяться у спільній заяві представників 9 країн. Про це розповіли на сайті Сенату США 2 серпня.

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У повідомленні від 2 серпня 2021 року на сайті сенату США мовиться, що до спільної заяви про "Північний потік-2", окрім комітету Сенату з закордонних справ, долучилися дипломати Естонії, Латвії та Литви, Ірландії, Чехії та Польщі, України та Великої Британії.

Підписанти наголосили, що виступають проти добудови російського газопроводу.

І з сумом сприйняли звістку про угоду про зворотнє між США та Німеччиною.

Ми розглядаємо "Північний потік-2" як геополітичний проєкт, спрямований на розширення впливу Росії у Європі завдяки домінуванню на енергетичному ринку,

– сказано в заяві.

На переконання дипломатів, запуск газопроводу "посилить вплив російського газу на енергетичний баланс Європи, поставить під загрозу національну безпеку ЄС і США, а ще й і без того хиткі безпеку і суверенітет України".

Україна ж зазнає ще більшого тиску і шантажу, окрім агресії Росії та окупації нею частини українських територій.

А все тільки тому, що Україна зробила проєвропейський вибір.

З огляду на це дипломати закликали:

Взяти на себе колективне зобов'язання щодо збільшення підтримки безпеки й обороноздатності України.

Розробити дорожню карту для України шляху вступу в НАТО, якщо Україна здійснить необхідні реформи й відповідатиме стандартам.

Узгодити перспективу членства України в Європейському Союзі.

Коротко про проблему "Північного потоку-2"

США тривалий час намагалися поховати "Північний потік-2" з допомогою санкцій. Але позиція Німеччини, яка прагне бачити проєкт добудованим, змусила зрештою зайняти іншу позицію й Білий дім.

Тепер країни не заважають будівництву газопроводу, а Україні обіцяють допомогти зміцнити енергетичний сектор і сприяти збереженню транзиту газу її територією.

Позиція ж України незмінна: запуск "Північного потоку-2" завдасть потужного удару по енергетичній безпеці Європи. Це навіть без мови про те, що сама Україна зазнає значних економічних збитків.