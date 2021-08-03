Дипломаты 9 стран обнародовали совместное заявление против "Северного потока-2"

Во-первых, не допустить запуск российского газопровода "Северный поток-2". Во-вторых, усилить обороноспособность Украины и сформировать план ее вступления в ЕС и НАТО.

Такие требования содержатся в совместном заявлении представителей 9 стран. Об этом рассказали на сайте Сената США 2 августа.

Напомним Украинские политики и активисты обратились к Байдену из-за "Северного потока-2"

Позицию по "Северному потоку-2" Украины публично поддержали 8 стран

В сообщении от 2 августа 2021 года на сайте сената США говорится, что к совместному заявлению о "Северном потоке-2", кроме комитета Сената по иностранным делам, присоединились дипломаты Эстонии, Латвии и Литвы, Ирландии, Чехии и Польши, Украины и Великобритании.

Подписанты подчеркнули, что выступают против достройки российского газопровода.

И с грустью восприняли известие о соглашении об обратном между США и Германией.

Мы рассматриваем "Северный поток-2" как геополитический проект, направленный на расширение влияния России в Европе благодаря доминированию на энергетическом рынке,

– говорится в заявлении.

По мнению дипломатов, запуск газопровода "усилит влияние российского газа на энергетический баланс Европы, поставит под угрозу национальную безопасность ЕС и США, а еще и без того шаткие безопасность и суверенитет Украины".

Украина же испытает еще большее давление и шантаж, кроме агрессии России и оккупации ею части украинских территорий.

А все только потому, что Украина сделала проевропейский выбор.

Учитывая это дипломаты призывали:

Взять на себя коллективное обязательство по увеличению поддержки безопасности и обороноспособности Украины.

Разработать дорожную карту для Украины пути вступления в НАТО, если Украина осуществит необходимые реформы и будет соответствовать стандартам.

Согласовать перспективу членства Украины в Европейском Союзе.

Кратко о проблеме "Северного потока-2"

США длительное время пытались похоронить "Северный поток-2" с помощью санкций. Но позиция Германии, которая хочет видеть проект достроенным, заставила в конце концов занять другую позицию и Белый дом.

Теперь страны не мешают строительству газопровода, а Украине обещают помочь укрепить энергетический сектор и способствовать сохранению транзита газа по ее территории.

Позиция же Украины неизменна: запуск "Северного потока-2" нанесет мощный удар по энергетической безопасности Европы. Это даже без речи о том, что сама Украина получит значительный экономический ущерб.