Китай веде дипломатичну гру, допомагаючи Путіну: на що розраховує Пекін

Війна Росії проти України створює можливості для китайської дипломатії та економіки. Вони зацікавлені, щоб Путін вів війну якомога довше, адже це суттєво ослаблює саму Росію та відволікає країни Заходу.

Про це 24 Каналу заявив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він додав, що від контрнаступу ЗСУ залежить те, якими будуть подальші дії Заходу та Китаю.

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Воююча Росія вигідна Китаю

За його словами, з одного боку країни Заходу готові підтримувати Україну на полі бою, а з іншої – не можуть ігнорувати реальність того, що Китай зараз грає у дипломатичну гру і допомагає таким чином Путіну. Китай демонструє, що не може і не хоче зупинити Росію, адже воююча Росія – це слабка країна і гарантом постійною війни є саме Путін.

"Західні політики, які хочуть спілкуватись з Китаєм, намагаються домовитись з Пекіном і умиротворити його, щоб не зростала подальша ескалація війни. А Путін намагається з допомогою Китаю розсварити увесь світ – хоче залучити якомога більше країн на свою сторону", – розповів Рашкін.

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Контрнаступ продемонструє реальні можливості сторін

Він додав, що від українського контрнаступу залежить багато чого на міжнародній політичній арені. Зараз позиції України на полі бою сильні, як ніколи. А результати контрнаступу найкраще продемонструють реальні можливості обох сторін.

"Якоюсь мірою, це гарний час для проведення переговорів, адже не доведеться проводити контрнаступ, ціною якого будуть жертви збоку українських військових. Але лише у випадку, якщо Путін погодиться на капітуляції Росії й визнає свої помилки. Але він навпаки сподівається, що йому вдасться заморозити конфлікт і залишити собі награбоване", – наголосив Рашкін.

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