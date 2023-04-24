Китай ведет дипломатическую игру, помогая Путину: на что рассчитывает Пекин

Война России против Украины создает возможности китайской дипломатии и экономики. Они заинтересованы, чтобы Путин вел войну как можно дольше, ведь это ослабляет саму Россию и отвлекает страны Запада.

Об этом 24 Каналу заявил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он добавил, что от контрнаступления ВСУ зависит то, какими будут дальнейшие действия Запада и Китая.

Смотрите также У Макрона есть новый план переговоров Украины и России: СМИ назвали неожиданного посредника

Воюющая Россия выгодна Китаю

По его словам, с одной стороны страны Запада готовы поддерживать Украину на поле боя, а с другой – не могут игнорировать реальность того, что Китай сейчас играет в дипломатическую игру и помогает таким образом Путину. Китай демонстрирует, что не может и не хочет остановить Россию, ведь воюющая Россия – это слабая страна и гарантом постоянной войны является именно Путин.

"Западные политики, желающие общаться с Китаем, пытаются договориться с Пекином и умиротворить его, чтобы не росла дальнейшая эскалация войны. А Путин пытается с помощью Китая рассорить весь мир - хочет привлечь как можно больше стран на свою сторону", – рассказал Рашкин.

Юрий Рашкин о Китае, как посреднике между Украиной и Россией: смотреть видео

Контрнаступление продемонстрирует реальные возможности сторон

Он добавил, что от украинского контрнаступления зависит многое на международной политической арене. Сейчас позиции Украины на поле боя сильны как никогда. А результаты контрнаступления лучше всего продемонстрируют реальные возможности обеих сторон.

"В какой-то степени это хорошее время для проведения переговоров, ведь не придется проводить контрнаступление, ценой которого будут жертвы со стороны украинских военных. Но только в случае, если Путин согласится на капитуляции России и признает свои ошибки. Но он наоборот надеется, что ему удастся заморозить конфликт и оставить себе награбленное", – подчеркнул Рашкин.

Скандальные заявления Китая