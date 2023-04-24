Про це 24 Каналу заявив громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Він додав, що від контрнаступу ЗСУ залежить те, якими будуть подальші дії Заходу та Китаю.
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Воююча Росія вигідна Китаю
За його словами, з одного боку країни Заходу готові підтримувати Україну на полі бою, а з іншої – не можуть ігнорувати реальність того, що Китай зараз грає у дипломатичну гру і допомагає таким чином Путіну. Китай демонструє, що не може і не хоче зупинити Росію, адже воююча Росія – це слабка країна і гарантом постійною війни є саме Путін.
"Західні політики, які хочуть спілкуватись з Китаєм, намагаються домовитись з Пекіном і умиротворити його, щоб не зростала подальша ескалація війни. А Путін намагається з допомогою Китаю розсварити увесь світ – хоче залучити якомога більше країн на свою сторону", – розповів Рашкін.
Юрій Рашкін про Китай, як посередника між Україною та Росією: дивитись відео
Контрнаступ продемонструє реальні можливості сторін
Він додав, що від українського контрнаступу залежить багато чого на міжнародній політичній арені. Зараз позиції України на полі бою сильні, як ніколи. А результати контрнаступу найкраще продемонструють реальні можливості обох сторін.
"Якоюсь мірою, це гарний час для проведення переговорів, адже не доведеться проводити контрнаступ, ціною якого будуть жертви збоку українських військових. Але лише у випадку, якщо Путін погодиться на капітуляції Росії й визнає свої помилки. Але він навпаки сподівається, що йому вдасться заморозити конфлікт і залишити собі награбоване", – наголосив Рашкін.
Скандальні заяви Китаю
- 21 квітня посол Китаю у Франції Лу Шайє заявив, що колишні радянські республіки не мають жодного правового статусу на світовій арені. Крім того, він висловив невизначеність щодо приналежності Криму, назвавши це питання "неоднозначним".
- Слід зазначити, що Європейський парламент закликав міністра закордонних справ Франції Катрін Колонну вислати посла Китаю. Це сталося після того, як 80 депутатів підписали лист із відповідними вимогами.
- У МЗС Франції чекають від Пекіна пояснень, чи відображають слова посла офіційну позицію Китаю.